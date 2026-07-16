LA MOTIVATION • Compagnie Le dénouement qu’on voudrait, VILLENAVE D’ORNON Parc de la mairie annexe du bourg, Villenave-d’Ornon
mardi 25 août 2026 · VILLENAVE D’ORNON Parc de la mairie annexe du bourg · Villenave-d'Ornon
Informations pratiques
LA MOTIVATION • Compagnie Le dénouement qu’on voudrait Mardi 25 août, 19h00 VILLENAVE D’ORNON Parc de la mairie annexe du bourg Gironde
GRATUIT sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T19:00:00+02:00 – 2026-08-25T20:10:00+02:00
Fin : 2026-08-25T19:00:00+02:00 – 2026-08-25T20:10:00+02:00
L’envers du décor
Motivée ? Elle l’était Alice. Chargée de la com’ dans une start’up de conseil en orientation professionnelle, elle était même prête à enfiler le costume de mascotte de l’entreprise pour les besoins de la cause : un grand lapin blanc. Mais sous le pelage, quelque chose se casse. Telle Alice, l’héroïne au pays des merveilles de Lewis Caroll, elle passe de l’autre côté du miroir. Sa réalité déraille, son cerveau aussi. La voilà qui se met à réfléchir à son parcours, ses collègues, sa vie, ses fantasmes, et à toute l’absurdité du marché de l’emploi.
Dans un solo humoristique foutraque, anarchique et hautement sensible, Aurélia Tastet est incroyable de métamorphoses. Elle nous livre la psyché d’une jeune femme, la fait traverser une foule de moments, dans un maelstrom étourdissant de mots et de situations absurdes. Transformée par le lapin, elle s’interroge sur les motivations à consacrer les deux tiers de sa vie au boulot. Pour ne pas désespérer, elle prend le parti d’en rire. Nous avec. C’est ébouriffant, hilarant.
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Avec Aurélia Tastet • Dramaturgie : Isabelle Lassignardie • Création sonore et musicale : Dorian Verdier • Mise en scène : Guillaume Méziat, Lorca Renoux • Regards complices : Déborah Weber, Marie-Magdeleine • Chorégraphie : Karen Juan • Costumes et scénographie : Angèle Saccucci • Conseiller en sociologie du travail : Yann Le Lann • Mise en orbite : Zineb Benzekri, David Picard et Didier Taudière • Photos : Julie Coustarot • Graphisme : Nina Léger • Diffusion : Aude Thierry
Photo : Emmanuel Chandelier
En savoir plus sur leCompagnie Le dénouement qu’on voudrait
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☀️ MARDI 25.08 À 19H
☀️ VILLENAVE D’ORNON > Parc de la mairie annexe du bourg Avenue du Maréchal Foch
33140 Villenave d’Ornon
☀️ TOUT PUBLIC
☀️ DURÉE : 1H10
☀️ GRATUIT sans réservation
En cas d’intempéries, représentation déplacée au Gymnase du bourg (32 avenue du Maréchal Foch)
L’accès aux représentations prévues dans des espaces fermés (site de jeu initial ou site de repli) est soumis à la jauge de sécurité maximale autorisée de chaque lieu. L’entrée à ces représentations se fera sous réserve de la capacité maximale autorisée.
En cas d’intempéries ou de canicule, le repli en lieu couvert ou l’annulation d’une représentation sera annoncé au plus tard le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain
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Extrait du spectacle
https://videopress.com/v/7c77tw7j
Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole dans le cadre de l’Été métropolitain 2026, en collaboration étroite avec ses partenaires.
VILLENAVE D’ORNON Parc de la mairie annexe du bourg Avenue du Maréchal Foch 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://ledenouementquonvoudrait.fr/ »}, {« link »: « https://videopress.com/v/7c77tw7j »}]
Théâtre
©Emmanuel Chandelier
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