UNE SÉANCE PEU ORDINAIRE • Jani Nuutinen & Circo Aereo, VILLENAVE D’ORNON Espace Culturel, Villenave-d’Ornon

Informations pratiques

UNE SÉANCE PEU ORDINAIRE • Jani Nuutinen & Circo Aereo Vendredi 28 août, 19h30 VILLENAVE D’ORNON Espace Culturel Gironde

GRATUIT sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T19:30:00+02:00 – 2026-08-28T20:15:00+02:00

Fin : 2026-08-28T19:30:00+02:00 – 2026-08-28T20:15:00+02:00

Bluffant !

Si vous n’avez jamais rencontré Jani Nuutinen, précipitez-vous ! Cela fait vingt ans que cet artiste finlandais surprend avec son cirque novateur et minimaliste et ses allures de personnage atemporel. Pour son dernier spectacle, créé il y a quelques années et revisité aujourd’hui, il campe un magicien au léger accent finnois et au regard bleu acier, vêtu d’un chic costume trois pièces, comme surgi d’une autre époque. Dans sa valise, babioles, grimoires, allumettes et pièces de monnaie forment un attirail super vintage qu’il complète d’un jeu de dés pour mieux nous dérouter à coups de hasards, d’expérimentations chimiques et de bricolages magiques. Ses trucs ? Le mentalisme et l’illusion !

Préparez-vous à des choses inexplicables et étonnantes, à des tours de passe-passe qui mettent à mal les certitudes. Et recommandation première : pensez à réserver ! Ce bonimenteur-conteur privilégie les petites assemblées pour mieux vous berner.

—

Avec Jani Nuutinen • Écriture, mise en scène, scénographie et lumière : Jani Nuutinen

Photo : Philippe Laurençon

En savoir plus sur leJani Nuutinen & Circo Aereo

—

☀️ VENDREDI 28 AOÛT À 19H30

☀️ VILLENAVE D’ORNON > Espace Culturel Les Étoiles , Rue Colette Besson

33140 Villenave d’Ornon

☀️TOUT PUBLIC

☀️ DURÉE : 45MIN

☀️ GRATUIT sur réservation obligatoire // ouverture des réservations le 31.07

POUR RÉSERVER, CLIQUEZ ICI

https://my.weezevent.com/ete-metro-2026-une-seance-peu-ordinaire-villenave-dornon-19h30

En cas d’intempéries, représentation maintenue au même endroit

L’accès aux représentations prévues dans des espaces fermés (site de jeu initial ou site de repli) est soumis à la jauge de sécurité maximale autorisée de chaque lieu. L’entrée à ces représentations se fera sous réserve de la capacité maximale autorisée.

En cas d’intempéries ou de canicule, le repli en lieu couvert ou l’annulation d’une représentation sera annoncé au plus tard le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

________________

Extrait du spectaclehttps://www.youtube.com/@circoaereo6728

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole dans le cadre de l’Été métropolitain 2026, en collaboration étroite avec ses partenaires.

VILLENAVE D’ORNON Espace Culturel Les Étoiles Rue Colette Besson 33140 Villenave d’Orn Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ete-metro-2026-une-seance-peu-ordinaire-villenave-dornon-19h30 »}] [{« link »: « https://circoaereo.fr/spectacle/une-seance-peu-ordinaire/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1440, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « UNE Su00c9ANCE PEU ORDINAIREu00a0u00b7u00a0Jani Nuutinen & Circo Aereo Bluffant ! Si vous nu2019avez jamais rencontru00e9 Jani Nuutinen, pru00e9cipitez-vous ! Cela fait vingt ans que cet artiste finlandais surprend avec son cirque novateur et minimaliste et ses allures de personnage atemporel. Pour son dernier spectacle, cru00e9u00e9 il y a quelques annu00e9es et revisitu00e9 aujourdu2019hui, il campe un magicien au lu00e9ger accent finnois et au regard bleu acier, vu00eatu du2019un chic costume trois piu00e8ces, comme surgi du2019une autre u00e9poque. Dans sa valise, babioles, grimoires, allumettes et piu00e8ces de monnaie forment un attirail super vintage quu2019il complu00e8te du2019un jeu de du00e9s pour mieux nous du00e9router u00e0 coups de hasards, du2019expu00e9rimentations chimiques et de bricolages magiques. Ses trucs ? Le mentalisme et lu2019illusion ! Pru00e9parez-vous u00e0 des choses inexplicables et u00e9tonnantes, u00e0 des tours de passe-passe qui mettent u00e0 mal les certitudes. Et recommandation premiu00e8re : pensez u00e0 ru00e9server ! Ce bonimenteur-conteur privilu00e9gie les petites assemblu00e9es pour mieux vous berner. > Cirque d’objets & Mentalisme u2022 Conseillu00e9 u00e0 partir de 12 ans u2022 45 minutes — Avec Jani Nuutinen u2022 u00c9criture, mise en scu00e8ne, scu00e9nographie et lumiu00e8re : Jani Nuutinen u00a9u00a0Photo : Philippe Laurenu00e7on — En cas du2019intempu00e9ries, repru00e9sentation maintenue au mu00eame endroit Lu2019accu00e8s u00e0 la repru00e9sentation est soumis au nombre maximal de places disponibles ________________ Une programmation mise en u0153uvre par Bordeaux Mu00e9tropole pour l’u00c9tu00e9 mu00e9tropolitain 2026, en collaboration u00e9troite avec ses partenaires », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « u00c9Tu00c9 Mu00c9TRO 2026 : UNE Su00c9ANCE PEU ORDINAIRE u00e0 VILLENAVE D’ORNON 19h30 », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_2165601.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/ete-metro-2026-une-seance-peu-ordinaire-villenave-dornon-19h30 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 810}, « link »: « https://my.weezevent.com/ete-metro-2026-une-seance-peu-ordinaire-villenave-dornon-19h30 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Share your videos with friends, family, and the world », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « circo aereo », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIdro_khbMBNuxG3H6G6Lz5dHPqlBsLEXU85HLljX0feIyJtSOo=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCvSk_51aV9dPTJq28G_6zFQ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@circoaereo6728 »}]

Cirque d’objets & Mentalisme

©Philippe Laurençon