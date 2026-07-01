CHIEN • Compagnie Qui s’y colle, VILLENAVE D’ORNON Parc de l’hôtel de ville, Villenave-d’Ornon

Informations pratiques

CHIEN • Compagnie Qui s’y colle Lundi 3 août, 19h00 VILLENAVE D’ORNON Parc de l’hôtel de ville Gironde

GRATUIT sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-03T19:00:00+02:00 – 2026-08-03T19:40:00+02:00

Fin : 2026-08-03T19:00:00+02:00 – 2026-08-03T19:40:00+02:00

Chien-chip-clown

Il est des gens qui mangent des chips avec gourmandise et grand cérémonial, le calme pour meilleure délectation. C’est le cas de ce grand dadet en short et bretelles, du genre hypermaniaque et radin. Sauf que lorsque tout semble aligné pour qu’il assouvisse son désir gourmand, un chien aboie, son rituel s’écroule et tout son quotidien s’en retrouve perturbé.

Silhouette longiligne, corps élastique et gestuelle ultra précise, Florian Maisonnave est irrésistible dans ce rôle sensible et fragile. Capable de grimper sur les façades ou de se ratatiner sur place, son terrain de jeu préféré reste la ville et ses interactions avec les habitants. Dans ce seul en scène sans parole échangée, si ce n’est les aboiements du cabot, chien, clown et public n’auront aucun mal à s’apprivoiser.

Un spectacle burlesque et tendre à la fois.

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Avec Florian Maisonnave • Aide à la dramaturgie : Vivien Hautenauve • Création marionnette : Muriel Wodnicki et Juan Perez Escala – Cie singe diesel • Technique : Bertrand Bernard, Vanessa Gambini, et Roméo Lasne • Costume : Muriel Wodnicki • Administration de production : Lucie Gaudron – Galatea • Diffusion : Marie Lebarbier – Galatea

Photo : Philomene Picquet Gauthier

En savoir plus sur laCompagnie Qui s’y colle

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☀️ LUNDI 03.08 À 19H

☀️ VILLENAVE D’ORNON > Parc de l’hôtel de ville, 14 bis rue du Professeur Calmette 33140 Villenave d’Ornon

☀️ TOUT PUBLIC

☀️ DURÉE : 40MIN

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries, représentation déplacée Salle des mariages (même adresse)

L’accès aux représentations prévues dans des espaces fermés (site de jeu initial ou site de repli) est soumis à la jauge de sécurité maximale autorisée de chaque lieu. L’entrée à ces représentations se fera sous réserve de la capacité maximale autorisée.

En cas d’intempéries ou de canicule, le repli en lieu couvert ou l’annulation d’une représentation sera annoncé au plus tard le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

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Dernier Chien à Floirac le 13.08.

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Extrait du spectacle

https://www.youtube.com/watch?v=bv0snLkLboQ

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole dans le cadre de l’Été métropolitain 2026, en collaboration étroite avec ses partenaires.

VILLENAVE D’ORNON Parc de l’hôtel de ville 14 bis rue du Professeur Calmette 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Chambéry Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://quisycolle.com »}, {« data »: {« author »: « CompagnieQuiSyColle CompagnieQuiSyColle », « cache_age »: 86400, « description »: « Spectacle CHIENnCompagnie Qui S’y Collenhttp://quisycolle.comnnMerci -Jazz sous les pommiers- pour le super accueil!nnMerci Hervu00e9 Schmoor pour les images.nIris-prod.fr », « type »: « video », « title »: « CHIEN – TEASER – Compagnie Qui S’y Colle », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/bv0snLkLboQ/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=bv0snLkLboQ », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCNA35uauvswrhgib_eYrSpw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Clown & Marionnette

©Philomene Picquet Gauthier