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Des serpents dans nos têtes, Salle Guy Dussumier, Villenave-d’Ornon

vendredi 31 juillet 2026 · Salle Guy Dussumier · Villenave-d'Ornon

Des serpents dans nos têtes, Salle Guy Dussumier, Villenave-d’Ornon

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Salle Guy Dussumier
Adresse
33140 Villenave d'Ornon 45 avenue jacques brel
Ville
33140 Villenave-d'Ornon
Département
Gironde
Tarif
entrée libre sur inscription

Des serpents dans nos têtes Vendredi 31 juillet, 20h00 Salle Guy Dussumier Gironde

entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T20:00:00+02:00 – 2026-07-31T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-31T20:00:00+02:00 – 2026-07-31T21:30:00+02:00

A travers l’enquête des réalisateurs, le film interroge sur le ton de l’humour la question de cette peur et tente de démonter les idées reçues, si nombreuses au sujet de ces êtes malaimés. Serions-nous de « grands malades » à qui une cure de désintoxication est plus que nécessaire ? Peut-être !
Entre fiction, micro-trottoir et film naturaliste, ce documentaire permettra aux plus réticents de se familiariser en toute sécurité avec ces bêtes si particulières et aujourd’hui réellement menacées.
Restez échanger avec nous après le film !

Salle Guy Dussumier 33140 Villenave d’Ornon 45 avenue jacques brel Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 75 69 30 »}, {« type »: « email », « value »: « mission.agenda21@mairie-villenavedornon.fr »}]
Est-ce parce qu’ils rampent ? Ou bien qu’ils sont parfois venimeux ? Ou est-ce notre héritage culturel qui fait des serpents des créatures terrifiantes ?

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