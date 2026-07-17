Des serpents dans nos têtes, Salle Guy Dussumier, Villenave-d’Ornon
vendredi 31 juillet 2026 · Salle Guy Dussumier · Villenave-d'Ornon
Informations pratiques
Des serpents dans nos têtes Vendredi 31 juillet, 20h00 Salle Guy Dussumier Gironde
entrée libre sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T20:00:00+02:00 – 2026-07-31T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-31T20:00:00+02:00 – 2026-07-31T21:30:00+02:00
A travers l’enquête des réalisateurs, le film interroge sur le ton de l’humour la question de cette peur et tente de démonter les idées reçues, si nombreuses au sujet de ces êtes malaimés. Serions-nous de « grands malades » à qui une cure de désintoxication est plus que nécessaire ? Peut-être !
Entre fiction, micro-trottoir et film naturaliste, ce documentaire permettra aux plus réticents de se familiariser en toute sécurité avec ces bêtes si particulières et aujourd’hui réellement menacées.
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Salle Guy Dussumier 33140 Villenave d’Ornon 45 avenue jacques brel Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 75 69 30 »}, {« type »: « email », « value »: « mission.agenda21@mairie-villenavedornon.fr »}]
Est-ce parce qu’ils rampent ? Ou bien qu’ils sont parfois venimeux ? Ou est-ce notre héritage culturel qui fait des serpents des créatures terrifiantes ?
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