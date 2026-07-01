PRINCESSE PEAK LES CONTES DE FÉES ÇA CRAINT ! • Gaïa Papleux, VILLENAVE D’ORNON Cour de l’école Jean-Jaurès, Villenave-d’Ornon

Informations pratiques

PRINCESSE PEAK

LES CONTES DE FÉES ÇA CRAINT ! • Gaïa Papleux Mardi 28 juillet, 19h00 VILLENAVE D’ORNON Cour de l’école Jean-Jaurès Gironde

GRATUIT sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T19:00:00+02:00 – 2026-07-28T19:50:00+02:00

Fin : 2026-07-28T19:00:00+02:00 – 2026-07-28T19:50:00+02:00

Opération émancipation !

En voilà une princesse (d)étonnante. Baskets blanches, chaussettes rouges, visage grimé, elle est prête à toutes les péripéties sur son trapèze. Ce clown faite femme, joyeusement agitée par la circassienne Gaïa Papleux dont c’est le tout premier spectacle, règle ses comptes aux clichés véhiculés par les contes de fée traditionnels et les mariages promis aux princesses suffisamment sages. Elle, elle préfère choisir son, oups pardon, ses princes charmants parmi le public réuni, et faire déraper toutes les normes établies par les histoires d’antan !

Au-delà des contes, son solo explosif chevauche des crinières gonflables, s’écartèle gaiement sur un trapèze et questionne les récits amoureux et autres modèles d’accomplissement imposés par la société. En guise de réponse, une énorme dose d’humour et de folie, et un imaginaire sans bornes à un énorme besoin d’amooouuuur !

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Avec Gaïa Papleux • Technique : Camille Fauchier • Regards complices : Hélène Boutard, Camille Fauchier, Marion Rozé

Photo : Ying Creative Studio

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☀️ MARDI 28.07 À 19H

☀️ VILLENAVE D’ORNON > Cour de l’école Jean-Jaurès, rue Jean-Jacques Rousseau 33140 Villenave d’Ornon

☀️ CONSEILLÉ à partir de 7 ans

☀️ DURÉE : 50MIN

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries, représentation déplacée au Gymnase Pierre Brossolette (13 avenue Sadi Carnot)

L’accès aux représentations prévues dans des espaces fermés (site de jeu initial ou site de repli) est soumis à la jauge de sécurité maximale autorisée de chaque lieu. L’entrée à ces représentations se fera sous réserve de la capacité maximale autorisée.

En cas d’intempéries ou de canicule, le repli en lieu couvert ou l’annulation d’une représentation sera annoncé au plus tard le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

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Prochains Princesse Peak à Gradignan le 11.08, à Bassens le 25.08 et au Bouscat le 26.08.

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Extrait du spectacle

https://www.youtube.com/watch?v=_BsrQgrvcrI

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole dans le cadre de l’Été métropolitain 2026, en collaboration étroite avec ses partenaires.

VILLENAVE D’ORNON Cour de l’école Jean-Jaurès Rue Jean-Jacques Rousseau 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Chambéry Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« data »: {« author »: « Gau00efa Papleux », « cache_age »: 86400, « description »: « Princesse Peak, les contes de fu00e9es u00e7a craint ! nCru00e9ation 2026 – Sortie de cru00e9ation 12 mai 2026nnTeaser filmu00e9 lors de la sortie de ru00e9sidence du 3 octobre 2025 u00e0 Saint Andru00e9 de CubzacnImage et montage : William LeglisennEcriture et jeu : Gau00efa PapleuxnRegards complices : Hu00e9lu00e8ne Boutard, Camille Fauchier et Marion Rozu00e9nProduction du00e9lu00e9guu00e9e : cie Nu00e9e d’un doutenCo-production : le Champ de FoirenSoutiens et accueils en ru00e9sidence : Ecole de cirque de Bordeaux, le Champ de Foire, cie 16 ans d’Ecart », « type »: « video », « title »: « Princesse Peak – Teaser », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/_BsrQgrvcrI/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=_BsrQgrvcrI », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCMGbobaFxmeepgBYUqOuauQ », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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