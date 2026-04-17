La Maenroquoise Randonnées cyclo et pédestre Saint-Etienne-en-Coglès Maen Roch
La Maenroquoise Randonnées cyclo et pédestre Saint-Etienne-en-Coglès Maen Roch vendredi 8 mai 2026.
Maen Roch
La Maenroquoise Randonnées cyclo et pédestre
Saint-Etienne-en-Coglès 2 Rue des Rochers Maen Roch Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 07:30:00
fin : 2026-05-08 12:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Le Vélo Club Maen Roch organise une matinée proposant des circuits randonnée VTT, cyclo, gravel et marche à pied.
Au programme pour cette édition
4 circuits VTT et un circuit Gravel de 20 à 6 km Départs libres dès 7h30
2 circuits Cyclo 60 et 80 km Départ libre dès 8h
2 circuits Marche à pied 9 et 14 km Départs libre
Ravitaillements + Sandwich et boisson à l’arrivée prévus pour les participants
Inscriptions sur place. .
Saint-Etienne-en-Coglès 2 Rue des Rochers Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 35 32 81 04
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English :
L’événement La Maenroquoise Randonnées cyclo et pédestre Maen Roch a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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