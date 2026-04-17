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La Maenroquoise Randonnées cyclo et pédestre Saint-Etienne-en-Coglès Maen Roch

La Maenroquoise Randonnées cyclo et pédestre Saint-Etienne-en-Coglès Maen Roch vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Saint-Etienne-en-Coglès

Adresse : 2 Rue des Rochers

Ville : 35460 Maen Roch

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif :

Maen Roch

La Maenroquoise Randonnées cyclo et pédestre

Saint-Etienne-en-Coglès 2 Rue des Rochers Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 07:30:00
fin : 2026-05-08 12:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Le Vélo Club Maen Roch organise une matinée proposant des circuits randonnée VTT, cyclo, gravel et marche à pied.

Au programme pour cette édition

4 circuits VTT et un circuit Gravel de 20 à 6 km Départs libres dès 7h30
2 circuits Cyclo 60 et 80 km Départ libre dès 8h
2 circuits Marche à pied 9 et 14 km Départs libre

Ravitaillements + Sandwich et boisson à l’arrivée prévus pour les participants

Inscriptions sur place.   .

Saint-Etienne-en-Coglès 2 Rue des Rochers Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 35 32 81 04 

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English :

L’événement La Maenroquoise Randonnées cyclo et pédestre Maen Roch a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

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