La Maenroquoise Randonnées cyclo et pédestre Saint-Etienne-en-Coglès Maen Roch

Maen Roch

La Maenroquoise Randonnées cyclo et pédestre

Saint-Etienne-en-Coglès 2 Rue des Rochers Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 07:30:00

fin : 2026-05-08 12:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Le Vélo Club Maen Roch organise une matinée proposant des circuits randonnée VTT, cyclo, gravel et marche à pied.

Au programme pour cette édition

4 circuits VTT et un circuit Gravel de 20 à 6 km Départs libres dès 7h30

2 circuits Cyclo 60 et 80 km Départ libre dès 8h

2 circuits Marche à pied 9 et 14 km Départs libre

Ravitaillements + Sandwich et boisson à l’arrivée prévus pour les participants

Inscriptions sur place. .

Saint-Etienne-en-Coglès 2 Rue des Rochers Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 35 32 81 04

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English :

L’événement La Maenroquoise Randonnées cyclo et pédestre Maen Roch a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne