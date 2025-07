Parler pointu • Benjamin Tholozan La Maison des Métallos Paris

Parler pointu • Benjamin Tholozan La Maison des Métallos Paris jeudi 8 janvier 2026.

Benjamin Tholozan a grandi dans un village du midi. Une terre provençale, latine, violente, truculente. Une terre de corrida. Trivial et sacré s’y mêlent en permanence. Toute sa famille y vit encore et tous·tes parlent avec l’accent du midi. Sauf lui. Impossible de déceler dans son phrasé la moindre intonation méridionale, le moindre mot hérité du patois roman de ses ancêtres.

Pour devenir comédien, il a gommé son accent. Il parle désormais « pointu », comme on dit dans le Sud pour désigner l’accent parisien, celui du français normatif parlé dans les médias et sur les scènes de théâtre.

Parler pointu raconte l’abandon progressif des langues régionales et des accents, et ce que cette perte revêt à la fois d’intime et de politique. Dans cette épopée historique et familiale, Benjamin Tholozan incarne avec fougue, joie et précision toute une galerie de personnages qui ont fait du français, et plus particulièrement de l’accent tourangeau, le seul parler encore considéré comme légitime aujourd’hui.

Autour du spectacle

Visite tactile du plateau (SAM. 10 JAN. à 17h) durée 30 min La visite tactile du plateau se déroule en amont de la représentation. Elle permet aux personnes aveugles et malvoyantes de découvrir l’espace scénique où le spectacle prend place et où les artistes vont évoluer. Ce temps d’échange leur offre une entrée dans l’univers sensoriel et poétique de la pièce, pour en faciliter la réception et leur permettre de tisser un premier imaginaire autour de celle-ci.

Parler pointu de Benjamin Tholozan ; Crédits : Blokaus808

Parler pointu de Benjamin Tholozan ; Crédits : Marie Charbonnier

Parler pointu de Benjamin Tholozan ; Crédits : Marie Charbonnier

Parler pointu de Benjamin Tholozan ; Crédits : Marie Charbonnier

Parler pointu de Benjamin Tholozan ; Crédits : Blokaus808

Parler pointu de Benjamin Tholozan ; Crédits : Blokaus808

Benjamin Tholozan nous embarque au cœur de ses racines méridionales. Avec humour et tendresse, il explore la question de l’accent, de la langue et de l’identité, entre héritage familial et désir de scène. Un spectacle pour toutes celles et ceux qui, un jour, ont cherché leur place entre deux mondes.

Le samedi 10 janvier 2026

de 18h00 à 19h25

Le jeudi 08 janvier 2026

de 19h00 à 20h25

payant

tarif plein 25€

tarif réduit 15€ ou 10€

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-08T19:00:00+01:00

fin : 2026-01-10T19:25:00+01:00

Date(s) : 2026-01-08T19:00:00+02:00_2026-01-08T20:25:00+02:00;2026-01-10T18:00:00+02:00_2026-01-10T19:25:00+02:00

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.maisondesmetallos.paris/parler-pointu-benjamin-tholozan-helene-francois +33147002520 billetterie@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos