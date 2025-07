White Spirit • Marine Bachelot Nguyen La Maison des Métallos Paris

White Spirit • Marine Bachelot Nguyen La Maison des Métallos Paris mardi 13 janvier 2026.

Elles sont six autrices aux origines mêlées, à la plume affûtée. Certaines ont grandi dans des familles issues de l’immigration ou des diasporas et portent en elles l’histoire de pays colonisés par la France. Toutes partagent une expérience intime de la discrimination, de la charge raciale, de l’influence du privilège blanc sur les corps, les esprits, les traditions minorisées.

Réunies par Marine Bachelot Nguyen, elles relèvent le défi d’écrire, chacune, un texte poético-politique prenant pour catalyseur le « White Spirit » : cette force à la fois oppressive et héritée, qui traverse nos histoires, façonne nos identités, s’insinue dans nos mémoires. Le « White Spirit » n’est pas seulement un héritage extérieur : il habite nos vies, parfois à notre insu. À travers des textes incisifs, intimes et pluriels, elles interrogent : comment les rapports Nord-Sud continuent-ils d’influencer nos façons de vivre ensemble ? Comment se définir entre deux cultures, sortir des schémas imposés, retrouver la fierté de traditions ancestrales érodées par la blanchité ? Comment nommer, disséquer, transformer ce qui nous relie, nous sépare, nous traverse ?

White Spirit est une lecture-performance politique et poétique, où la diversité des voix féminines devient force collective. Un moment essentiel, pour porter haut la voix des femmes aux racines mêlées et ouvrir, ensemble, de nouveaux chemins de pensé et de partage.

Autour du spectacle

Atelier d’écriture avec Marine Bachelot Nguyen et Karima El Kharraze (SAM. 10 JAN. à 15h) tarif 8€

réservation conseillée Participez à un atelier d’écriture aux côtés de Marine Bachelot Nguyen et Karima El Kharraze, co-autrices de White Spirit. À vos plumes !

Arpentage de « La Charge raciale : Vertige d’un silence écrasant » de Douce Dibondo (MER. 14 JAN. à 18h30) en partenariat avec Peuple & Culture

durée 3h

tarif 8€

réservation conseillée

White Spirit de Marine Bachelot Nguyen, Penda Diouf, Karima El Kharraze, Essia Jaïbi, Marina Keltchewsky, Émilie Monnet ; Crédits : Hélène Harder

White Spirit de Marine Bachelot Nguyen, Penda Diouf, Karima El Kharraze, Essia Jaïbi, Marina Keltchewsky, Émilie Monnet ; Crédits : Hélène Harder

White Spirit de Marine Bachelot Nguyen, Penda Diouf, Karima El Kharraze, Essia Jaïbi, Marina Keltchewsky, Émilie Monnet ; Crédits : Hélène Harder

Sous l’impulsion de Marine Bachelot Nguyen, six autrices, d’horizons et de cultures différentes, livrent une lecture-spectacle polyphonique. Avec des textes incisifs et percutants, conçus pour l’oralité, elles interrogent la blanchité, les rapports Nord-Sud et les fantômes qui traversent nos histoires.

Le vendredi 16 janvier 2026

de 20h00 à 21h30

Le jeudi 15 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 14 janvier 2026

de 20h00 à 21h30

Le mardi 13 janvier 2026

de 20h00 à 21h30

payant

tarif plein 20€

tarif réduit 15€ ou 10€

Soufflage sur demande sur l’ensemble des représentations.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-13T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-16T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-13T20:00:00+02:00_2026-01-13T21:30:00+02:00;2026-01-14T20:00:00+02:00_2026-01-14T21:30:00+02:00;2026-01-15T19:00:00+02:00_2026-01-15T20:30:00+02:00;2026-01-16T20:00:00+02:00_2026-01-16T21:30:00+02:00

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.maisondesmetallos.paris/white-spirit-marine-bachelot-nguyen +33147002520 billetterie@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos