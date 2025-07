Pas de souci • Solal Bouloudnine, Maxime Mikolajczak & Olivier Veillon La Maison des Métallos Paris

Pas de souci • Solal Bouloudnine, Maxime Mikolajczak & Olivier Veillon La Maison des Métallos Paris mardi 3 février 2026.

Deux amis de longue date se retrouvent pour une partie de Mif-Müf, sport nordique très en vogue. Ce match devient le prétexte d’un duel où la complicité se fissure : un mot de travers, un souvenir mal digéré, et la tension monte. Sur un plateau nu, gestes, silences et répliques acides rythment la montée du conflit, jusqu’à l’absurde.

Pas de souci dissèque la violence sourde qui peut s’infiltrer dans l’intimité, interrogeant les masculinités, la gestion des émotions et l’héritage de patrimoine moral dans nos façons d’entrer en dispute.

Entre burlesque et lucidité, Solal Bouloudnine, Maxime Mikolajczak et Olivier Veillon signent une comédie grinçante où l’amitié se révèle dans toute sa complexité, entre tendresse et orgueil. Un spectacle minimaliste, drôle et férocement humain, qui nous tend le miroir de nos petites tempêtes.

Autour du spectacle

Visite tactile du plateau (JEU. 5 FÉV. à 18h) durée 30 min La visite tactile du plateau se déroule en amont de la représentation. Elle permet aux personnes aveugles et malvoyantes de découvrir l’espace scénique où le spectacle prend place et où les artistes vont évoluer. Ce temps d’échange leur offre une entrée dans l’univers sensoriel et poétique de la pièce, pour en faciliter la réception et leur permettre de tisser un premier imaginaire autour de celle-ci.

Pas de souci de Solal Bouloudnine, Maxime Mikolajczak & Olivier Veillon ; Crédits : ©Maison des Métallos

Le mercredi 04 février 2026

de 20h00 à 21h00

Le mardi 03 février 2026

de 20h00 à 21h00

Le jeudi 05 février 2026

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 06 février 2026

de 20h00 à 21h00

Le samedi 07 février 2026

de 18h00 à 19h00

Le mercredi 11 février 2026

de 20h00 à 21h00

Le jeudi 12 février 2026

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 13 février 2026

de 20h00 à 21h00

payant

De 10 à 25 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.maisondesmetallos.paris/pas-de-souci-solal-bouloudnine-maxime-mikolajczak-olivier-veillon +33147002520 billetterie@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos