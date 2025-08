RUMBA • Ascanio Celestini & David Murgia La Maison des Métallos Paris

Ils imaginent saint François parmi les invisibles d’un parking, la nuit de Noël. Avec Pierre et son accordéon, ils montent un petit spectacle, espérant récolter quelques pièces pour payer le loyer. Autour d’eux gravitent Job le manutentionnaire, Joseph l’africain, et d’autres figures cabossées, échos contemporains du saint d’Assise : que deviendrait-il, né aujourd’hui, sinon l’un de ces marginaux ?

Avec poésie et humour, Ascanio Celestini et David Murgia donnent voix à celles et ceux que la société laisse à la marge, interrogeant la place des exclu·es et la force de la solidarité. RUMBA offre un théâtre de narration dépouillé, vibrant d’humanité, où miracles et survie se jouent loin des regards. Un conte moderne, drôle et bouleversant, qui nous invite à regarder autrement celles et ceux que l’on ne regarde plus.

Autour du spectacle

Visite tactile du plateau (JEU. 19 FÉV. à 18h) durée 30 min

La visite tactile du plateau se déroule en amont de la représentation. Elle permet aux personnes aveugles et malvoyantes de découvrir l’espace scénique où le spectacle prend place et où les artistes vont évoluer. Ce temps d’échange leur offre une entrée dans l’univers sensoriel et poétique de la pièce, pour en faciliter la réception et leur permettre de tisser un premier imaginaire autour de celle-ci.

Arpentage de « La dernière tentation de Judas » de Philippe Battaglia (éd. L’Atalante) (MER. 18 FÉV. à 18h30) en partenariat avec Peuple & Culture

durée 3h

tarif 8 euros

réservation conseillée

Bord plateau (JEU. 19 FÉV. à 20h45) À l’issue de la représentation, l’équipe artistique vous donne rendez-vous pour échanger sur le spectacle ; c’est une occasion privilégiée de poser vos questions, partager vos impressions et découvrir les coulisses de la création.

RUMBA de Ascanio Celestini & David Murgia ; Crédits : DR

Et si François d'Assise était né en 1982 ? RUMBA réinvente la figure du saint parmi les oublié·es d'un parking de supermarché, la nuit de Noël. Avec cette pièce, Ascanio Celestini et David Murgia viennent mettre un point final à leur trilogie des pauvres diables.

Le samedi 21 février 2026

de 18h00 à 18h45

Le vendredi 20 février 2026

de 20h00 à 21h45

Le jeudi 19 février 2026

de 19h00 à 20h45

Le mercredi 18 février 2026

de 20h00 à 21h45

Le mardi 17 février 2026

de 20h00 à 21h45

payant

De 10 à 20 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.maisondesmetallos.paris/rumba-ascanio-celestini-david-murgia +33147002520 billetterie@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos