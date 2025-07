J’étais parti·e, pardon (dans un autre univers) • Collectif Mind The Gap La Maison des Métallos Paris

J’étais parti·e, pardon (dans un autre univers) • Collectif Mind The Gap La Maison des Métallos Paris mercredi 18 mars 2026.

Et si nous étions dans le mauvais univers ? Autour de cette question vertigineuse, le Collectif Mind The Gap imagine une aventure où la fiction prend le pas sur la réalité. Alors qu’une classe de CM2 participe à la création d’une pièce sur les mondes parallèles, elle disparaît soudainement.

Sur scène, on croise les élèves de l’école Angela Davis, leur instit’ Jin, Madame Civier-Béchue – la directrice, des télécommandes inter-univer-selles, une mystérieuse entreprise avide de profit. Et puis Gab·y, un·e enfant persuadé·e de ne pas être à sa place.

Avec humour, poésie et une bonne dose d’autodérision, le spectacle invite petit·es et grand·es à rire, rêver et interroger ensemble : comment est-ce qu’on pourrait changer le/de monde ?

Autour du spectacle

Bord plateau (18—21 MARS à l’issue de chaque représentation) durée 30 min À l’issue de la représentation, l’équipe artistique vous donne rendez-vous pour échanger sur le spectacle ; c’est une occasion privilégiée de poser vos questions, partager vos impressions et découvrir les coulisses de la création.

Contes à choix multiples – atelier parents/enfants (SAM. 21 MARS à 14h) tarif 8 euros

réservation conseillée Le collectif Mind The Gap vous invite, avec vos enfants, à participer à un atelier-jeu où vous devenez ensemble les protagonistes d’un conte à choix multiples. Construisez votre histoire au fil de vos décisions !

Alors qu’elle participe à la création d’une pièce sur les univers parallèles, une classe de CM2 disparaît soudainement. J’étais parti·e, pardon (dans un autre univers) est une comédie mêlant enquête, poésie pop et science-fiction pour mieux se demander : est-ce qu’on pourrait changer le/de monde ?

Le samedi 21 mars 2026

de 17h00 à 17h55

Le mercredi 18 mars 2026

de 15h00 à 15h55

payant

De 10 à 20 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-18T16:00:00+01:00

fin : 2026-03-21T18:55:00+01:00

Date(s) : 2026-03-18T15:00:00+02:00_2026-03-18T15:55:00+02:00;2026-03-21T17:00:00+02:00_2026-03-21T17:55:00+02:00

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.maisondesmetallos.paris/j-etais-parti-e-pardon-collectif-mind-the-gap +33147002520 billetterie@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos