[spectacle] Timon/Titus • Collectif OS’O La Maison des Métallos Paris

Dix ans après sa création, le Collectif OS’O reprend Timon/Titus et confronte cette fresque familiale à l’actualité brûlante de la dette, qu’elle soit morale ou financière. Inspiré par l’essai de David Graeber, Dette : 5000 ans d’histoire, et par deux tragédies de Shakespeare – Timon d’Athènes et Titus Andronicus –, le spectacle mêle scènes de famille, affrontements politiques et éclats burlesques.

À travers des scénarios multiples et des échanges vifs, Timon/Titus questionne la place de la dette dans nos vies et la violence qu’elle engendre sur les corps et les rêves qu’elle brise. Le tout porté par l’humour grinçant et l’énergie collective qui font la signature d’OS’O, pour un théâtre exigeant et populaire où l’intime et le politique s’entrelacent joyeusement.

Arpentage de « Dette : 5000 ans d’histoire » de David Graeber (éd. Les liens qui libèrent) (MER. 8 AVRIL à 18h30) en partenariat avec Peuple & Culture

Bord plateau (JEU. 9 AVRIL à l’issue de la représentation) durée 30 min



À l’issue de la représentation, l’équipe artistique vous donne rendez-vous pour échanger sur le spectacle ; c’est une occasion privilégiée de poser vos questions, partager vos impressions et découvrir les coulisses de la création.

Atelier d’improvisation avec les comédien·nes (SAM. 11 AVRIL à 13h) durée 2h

Entrez progressivement dans l’univers de Timon/Titus grâce à un atelier d’improvisation mené par les comédien·nes du spectacle.

entre votre quotidien et la salle de spectacle. Accompagné·es par Marine Déssesard, partagez quelques mouvements, respirations, mots ou regards complices pour lâcher prise et mieux accueillir le spectacle.

Dans une vieille demeure familiale, la fratrie Barthelot se réunit pour l’ouverture du testament du père disparu. L’irruption de deux enfants cachés et d’un personnage énigmatique, qui ne s’exprime qu’en citant Shakespeare, vient bouleverser l’équilibre fragile d’une famille hantée par la morale du défunt. Secrets, jalousies et culpabilités refont surface.

Le samedi 11 avril 2026

de 18h00 à 20h15

Le vendredi 10 avril 2026

de 20h00 à 22h15

Le jeudi 09 avril 2026

de 19h00 à 21h15

Le mercredi 08 avril 2026

de 20h00 à 22h15

Le mardi 07 avril 2026

de 20h00 à 22h15

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

