La maison des Troys Roys et son exposition Edwin Apps, La Maison des Troys Roys, Fontenay-le-Comte

Informations pratiques

La maison des Troys Roys et son exposition Edwin Apps 19 et 20 septembre La Maison des Troys Roys Vendée

Renseignements : annick17debien87@gmail.com.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La maison a connu plusieurs fonctions au fil du temps : Hostellerie des Trois Rois jusqu’au 18e siècle, première Maison du Département de la Vendée en 1792, foyer des Sœurs du Bon Secours au 19e siècle, puis résidence de l’artiste sculpteur Paul Jourdain.

Aujourd’hui, sauvée des ruines par l’artiste Pierre Debien et son épouse Annick, Pierre ouvre son atelier pour accueillir des artistes dans le cadre d’expositions temporaires sous le nom de « La Maison des Troys Rois».

Outre la visite du lieu, cette année, l’association Les Rencontres Internationales Arts et Cultures en partenariat avec l’association« Les amis d’Edwin » présentent une rétrospective des toiles et dessins de ce peintre Anglo-maraichin Edwin APPS (1931-2021).

La Maison des Troys Roys 4 rue du Puits-de-la-Vau Fontenay le comte 85200 Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

La maison a connu plusieurs fonctions au fil du temps : Hostellerie des Trois Rois jusqu’au 18e siècle, première Maison du Département de la Vendée en 1792, foyer des Sœurs du Bon Secours au 19e puis…

Edwin Apps – Maison des Troys Roys