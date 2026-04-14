La Maison du Camembert, La maison du camembert, Camembert

La Maison du Camembert 1 – 7 juin La maison du camembert Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T10:00:00+02:00 – 2026-06-01T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:45:00+02:00

Visite de la fromagerie Beaumoncel pour découvrir les différentes étapes de fabrication du Camembert de Normandie grâce aux baies vitrées qui vous plongent au cœur des ateliers. A la fin de votre visite, pour une conclusion gourmande, une assiette avec 3 parts de Camembert vous est proposée pour comparer tous les types de Camemberts (pasteurisé, thermisé, cru, …).

La maison du camembert Le bourg 61120 Camembert Camembert 61120 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 12 10 37 »}]

Symbole de la France, le Camembert fait partie de notre quotidien gourmand

DR