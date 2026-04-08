Camembert

Murder Party en famille – Le camembert empoisonné

Mairie Le Bourg Camembert Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 15:00:00

fin : 2026-08-06 16:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Un jeu de rôle qui vous embarquera en pleine Révolution Française… Un drame se joue dans le village de Camembert un homme est mort empoisonné ! L’arme du crime n’est autre qu’un camembert. Mais qui est donc le meurtrier ? Pour le savoir, vous devrez discuter avec les autres participants, étudier les preuves et faire des hypothèses. Une histoire fictive pour découvrir l’époque de l’invention du Camembert.

RDV devant la mairie de Camembert.

> Sur réservation par téléphone ou sur la billetterie en ligne

> A partir de 8 ans

> Les enfants doivent être accompagnés par un adulte .

Mairie Le Bourg Camembert 61120 Orne Normandie +33 2 33 67 49 42

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English : Murder Party en famille – Le camembert empoisonné

L’événement Murder Party en famille – Le camembert empoisonné Camembert a été mis à jour le 2026-04-08 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault