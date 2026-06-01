Visite libre de la Maison du Camembert, Maison du Camembert, Camembert

Visite libre de la Maison du Camembert 18 – 20 septembre Maison du Camembert Orne

4,5€, une entrée achetée une entrée offerte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Au cœur du Pays d’Auge, la Maison du Camembert ouvre ses portes pour les Journées européennes du Patrimoine et invite les visiteurs à découvrir l’histoire d’un fromage devenu emblème national. Entre traditions normandes, savoir‑faire ancestral et dégustations gourmandes, la visite propose un voyage immersif dans l’univers du véritable Camembert de Normandie. Une occasion unique de comprendre comment ce produit d’exception est né, a évolué et continue de faire rayonner la région.

Maison du Camembert Route Marie Harel, 61120 Camembert Camembert 61120 Orne Normandie 02 33 12 10 37 https://www.maisonducamembert.com/ Au cœur du Pays d’Auge, la Maison du Camembert ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine et invite les visiteurs à découvrir l’histoire d’un fromage devenu emblème national. Entre traditions normandes, savoir‑faire ancestral et dégustations gourmandes, la visite propose un voyage immersif dans l’univers du véritable Camembert de Normandie. Une occasion unique de comprendre comment ce produit d’exception est né, a évolué et continue de faire rayonner la région. Parking à proximité.

Au cœur du Pays d’Auge, la Maison du Camembert ouvre ses portes pour les Journées européennes du Patrimoine et invite les visiteurs à découvrir l’histoire d’un fromage devenu emblème national. Entre…

©Maison du Camembert