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AGENDA · Camembert

Marché du terroir et de l’artisanat place de la mairie Camembert

samedi 25 juillet 2026 · place de la mairie · Camembert

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
place de la mairie
Adresse
Camembert
Ville
61120 Camembert
Département
Orne
Tarif

Camembert

Marché du terroir et de l’artisanat

place de la mairie Camembert Camembert Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Marché du terroir et de l’artisanat. Restauration et buvette sur place. Jeux en bois gratuits pour les enfants. Ateliers créatifs et gourmands. Feu d’artifice suivi d’un concert karaoké live avec Willy le conquérant.   .

place de la mairie Camembert Camembert 61120 Orne Normandie   cdf.camembert@gmail.com

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English : Marché du terroir et de l’artisanat

L’événement Marché du terroir et de l’artisanat Camembert a été mis à jour le 2026-07-09 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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