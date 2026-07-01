Informations pratiques

Camembert

Marché du terroir et de l’artisanat

place de la mairie Camembert Camembert Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Marché du terroir et de l’artisanat. Restauration et buvette sur place. Jeux en bois gratuits pour les enfants. Ateliers créatifs et gourmands. Feu d’artifice suivi d’un concert karaoké live avec Willy le conquérant. .

place de la mairie Camembert Camembert 61120 Orne Normandie cdf.camembert@gmail.com

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English : Marché du terroir et de l’artisanat

L’événement Marché du terroir et de l’artisanat Camembert a été mis à jour le 2026-07-09 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault