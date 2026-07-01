Marché du terroir et de l’artisanat place de la mairie Camembert
samedi 25 juillet 2026 · place de la mairie · Camembert
Informations pratiques
Camembert
Marché du terroir et de l’artisanat
place de la mairie Camembert Camembert Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Marché du terroir et de l’artisanat. Restauration et buvette sur place. Jeux en bois gratuits pour les enfants. Ateliers créatifs et gourmands. Feu d’artifice suivi d’un concert karaoké live avec Willy le conquérant. .
place de la mairie Camembert Camembert 61120 Orne Normandie cdf.camembert@gmail.com
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English : Marché du terroir et de l’artisanat
L’événement Marché du terroir et de l’artisanat Camembert a été mis à jour le 2026-07-09 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault