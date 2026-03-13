A la découverte des libellules Rendez-vous étang Route Marie Harel Camembert
A la découverte des libellules Rendez-vous étang Route Marie Harel Camembert vendredi 31 juillet 2026.
A la découverte des libellules
Rendez-vous étang Route Marie Harel Dans le bas du bourg, sous la fromagerie du Clos de Beaumoncel Camembert Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:30:00
fin : 2026-07-31 16:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Petits et grands, partez à la découverte des libellules et demoiselles. Les milieux humides sont le domaine de nombreuses espèces, monde fascinant de diversités de formes, de couleurs et de modes de vie. Nous vous initierons à leur observation et on vous fera découvrir ce monde étonnant !
> Sur réservation auprès de l’animateur Loïc Nicolle .
Rendez-vous étang Route Marie Harel Dans le bas du bourg, sous la fromagerie du Clos de Beaumoncel Camembert 61120 Orne Normandie +33 6 09 36 58 08 loic.nicolle@gmail.com
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English : A la découverte des libellules
L’événement A la découverte des libellules Camembert a été mis à jour le 2026-03-13 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault