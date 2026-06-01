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« La Maison du projet », Chapelle, EHPAD Bon Secours, Bègles

« La Maison du projet », Chapelle, EHPAD Bon Secours, Bègles

« La Maison du projet », Chapelle, EHPAD Bon Secours, Bègles lundi 22 juin 2026.

Lieu : Chapelle, EHPAD Bon Secours

Adresse : 13 rue Sainte Marie 33130 Bègles

Ville : 33130 Bègles

Département : Gironde

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : jeudi 31 décembre 2026

Tarif : Visites libres, du lundi au vendredi de 13h à 16h Visites commentées sur réservations

« La Maison du projet » 22 juin – 31 décembre Chapelle, EHPAD Bon Secours Gironde

Visites libres, du lundi au vendredi de 13h à 16h
Visites commentées sur réservations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-22T13:00:00+02:00 – 2026-06-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-12-31T13:00:00+01:00 – 2026-12-31T16:00:00+01:00

A quelques pas du chantier, la « Maison du projet » du musée de la Création Franche ouvre ses portes !

Dans quelques mois, le musée de la Création Franche, rénové et agrandi, rouvrira ses portes au public. En attendant, le musée dévoile les contours de ce projet d’envergure au sein d’un lieu tout aussi atypique.
En partenariat avec l’EHPAD Bon Secours, le musée de la Création Franche ouvre sa « Maison du projet » du 22 juin au 31 décembre 2026. Installée dans la Chapelle Bon Secours, vous y découvrirez l’identité singulière du musée : son histoire, ses collections et le projet d’extension et de rénovation en cours.

→ Visites libres, du lundi au vendredi de 13h à 16h
→ Visites commentées les mardis suivants à 15h :

  • Mardi 8 septembre
  • Mardi 13 octobre
  • Mardi 10 novembre
  • Mardi 8 décembre

Sur réservation au 05 56 85 81 73 (dans la limite des places disponibles)

Chapelle, EHPAD Bon Secours 13 rue Sainte Marie 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556858173 »}]
Une présentation du musée de la Création Franche, de ses collections et du projet architectural visite architecture

Jean-Christophe Garcia

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