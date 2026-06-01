« La Maison du projet », Chapelle, EHPAD Bon Secours, Bègles

« La Maison du projet » 22 juin – 31 décembre Chapelle, EHPAD Bon Secours Gironde

Visites libres, du lundi au vendredi de 13h à 16h

Visites commentées sur réservations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-22T13:00:00+02:00 – 2026-06-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-12-31T13:00:00+01:00 – 2026-12-31T16:00:00+01:00

A quelques pas du chantier, la « Maison du projet » du musée de la Création Franche ouvre ses portes !

Dans quelques mois, le musée de la Création Franche, rénové et agrandi, rouvrira ses portes au public. En attendant, le musée dévoile les contours de ce projet d’envergure au sein d’un lieu tout aussi atypique.

En partenariat avec l’EHPAD Bon Secours, le musée de la Création Franche ouvre sa « Maison du projet » du 22 juin au 31 décembre 2026. Installée dans la Chapelle Bon Secours, vous y découvrirez l’identité singulière du musée : son histoire, ses collections et le projet d’extension et de rénovation en cours.

→ Visites libres, du lundi au vendredi de 13h à 16h

→ Visites commentées les mardis suivants à 15h :

Mardi 8 septembre

Mardi 13 octobre

Mardi 10 novembre

Mardi 8 décembre

Sur réservation au 05 56 85 81 73 (dans la limite des places disponibles)

Chapelle, EHPAD Bon Secours 13 rue Sainte Marie 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556858173 »}]

Une présentation du musée de la Création Franche, de ses collections et du projet architectural visite architecture

Jean-Christophe Garcia