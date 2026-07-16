La Maison du Sidobre : histoire et savoir-faire du granit, Maison du Sidobre, Le Bez

Informations pratiques

La Maison du Sidobre : histoire et savoir-faire du granit 18 – 20 septembre Maison du Sidobre Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La maison du Sidobre vous propose une présentation du travail du granit, d’hier à aujourd’hui, unique dans le sud de la France.

Dans l’espace muséologique du Granit et des Hommes : Venez admirer le plus solide de nos ambassadeurs que l’on retrouve partout dans le monde : le granit du Sidobre. Visitez cet espace muséographique qui vous permettra d’en savoir plus sur cette roche « mère ». Découvrez le travail du granit, d’hier à aujourd’hui, de son extraction aux ateliers de transformation.

En sortant, ne manquez pas le petit sentier d’interprétation sur la naissance du granit.

Un bureau d’information de l’Office de Tourisme Sidobre Vals et plateaux se situe à l’intérieur de la Maison du Sidobre, au cœur du massif granitique, et permet de se renseigner sur l’ensemble des visites possibles et des curiosités à ne pas manquer. Notre personnel se fera un plaisir de vous aiguiller et de répondre à vos questions.

Le pavillon de l’innovation, ce grand espace, qui est occupé par des expositions temporaires,et en lien avec l’association Granit et Pierres du Sidobre, en s’appuyant sur le travail de jeunes designers, afin d’apporter un peu plus de notoriété au granit et aux savoir-faire de notre territoire.

Maison du Sidobre 56 route du Lignon, Vialavert, 81260 Le Bez Le Bez 81260 Tarn Occitanie 05 63 74 63 38 https://www.sidobre-vallees-tourisme.com https://www.facebook.com/SidobreTourisme La Maison du Sidobre accueille l’espace muséologique du granit et des hommes, l’Office de Tourisme Sidobre & vallées, et le pavillon de l’innovation. Sur la D30 à 200 mètres de l’axe Castres-Brassac par la D622 et à 2,5 km du lac du Merle.

La maison du Sidobre vous propose une présentation du travail du granit, d’hier à aujourd’hui, unique dans le sud de la France.

©Sidobre Tourisme