La Maison illustrée, par Cécile Koepfli, Maison Culturelle Surville, Genève

La Maison illustrée, par Cécile Koepfli 21 juin – 21 septembre Maison Culturelle Surville

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T08:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-21T08:00:00+02:00 – 2026-09-21T20:00:00+02:00

Les vitres de la maison culturelle se couvrent pour l’été des dessins colorés et poétiques de Cécile Koepfli. Personnages malicieux, objets du quotidien et mots composent un univers joyeux, sensible et plein d’imagination.

L’artiste vous invite à voir ce qui se donnera à vivre dans cette maison après son ouverture.

Un jeu de cherche et trouve invite les curieuses et curieux à explorer ces dessins en détail. Disponible en ligne et sur place en version papier, il vous guidera à travers les fenêtres de la maison.

Accès libre, en autonomie, tout l’été.

Maison Culturelle Surville chemin de gaimont 9 1213 Petit-Lancy Genève 1227 Petit-Lancy Genève [{« type »: « email », « value »: « equipe.amcs@gmail.com »}]

Installation artistique sur les fenêtres de la maison

AMCS