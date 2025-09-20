La maison la nuit Saint-Amand-Montrond
La maison la nuit Saint-Amand-Montrond samedi 7 février 2026.
La maison la nuit
3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher
Début : Samedi 2026-02-07
Théâtre de marionnettes
Public à partir de 4 ans
Durée 30 minutes
Dans la maison, le jour, une gentille petite famille vit sa vie, comme des millions d’autres. Mais dans la maison, la nuit, c’est au tour d’un groupe de monstres d’investir les lieux pour vaquer à sa propre routine. Le jeu des ombres et celui des lumières nous racontent le monde des humains et celui des monstres. Et même si la peur est l’inévitable frontière entre les deux, tout ne va pas si mal quand on franchit la ligne… 14 .
English :
Puppet theater
Ages 4 and up
Running time 30 minutes
German :
Theater mit Marionetten
Publikum ab 4 Jahren
Dauer 30 Minuten
Italiano :
Teatro delle marionette
Per un pubblico dai 4 anni in su
Durata 30 minuti
Espanol :
Teatro de marionetas
Para público a partir de 4 años
Duración 30 minutos
