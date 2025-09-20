La maison la nuit Saint-Amand-Montrond

La maison la nuit Saint-Amand-Montrond samedi 7 février 2026.

La maison la nuit

3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Théâtre de marionnettes

Public à partir de 4 ans

Durée 30 minutes

Dans la maison, le jour, une gentille petite famille vit sa vie, comme des millions d’autres. Mais dans la maison, la nuit, c’est au tour d’un groupe de monstres d’investir les lieux pour vaquer à sa propre routine. Le jeu des ombres et celui des lumières nous racontent le monde des humains et celui des monstres. Et même si la peur est l’inévitable frontière entre les deux, tout ne va pas si mal quand on franchit la ligne… 14 .

3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr

English :

Puppet theater

Ages 4 and up

Running time 30 minutes

German :

Theater mit Marionetten

Publikum ab 4 Jahren

Dauer 30 Minuten

Italiano :

Teatro delle marionette

Per un pubblico dai 4 anni in su

Durata 30 minuti

Espanol :

Teatro de marionetas

Para público a partir de 4 años

Duración 30 minutos

L’événement La maison la nuit Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2025-09-20 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE