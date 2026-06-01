LA MAISON Lodève

Lodève

LA MAISON

Quai Mégisserie Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Sortie de résidence de La Maison proposée par le Théâtre dans la Forêt à la Mégisserie, Lodève

Sortie de résidence de La Maison proposée par le Théâtre dans la Forêt à la Mégisserie, Lodève.

Texte d’Aliye Ummanel, traduit du turc (Chypre) par Selin Altiparmak, mise en scène Dominique Dolmieu, avec Ottavia Albani, Anna Andreotti, Patricia Nisenbaum, Sophie pavillard et Alexendra Plays, régie Henri d’Artois;assistante Mélanie Kessels.

La Maison nous raconte le drame que vivent les différentes familles qui ont vécu dans la même maison, que certaines ont dû quitter en quelques minutes. L’œuvre pose alors la question de la propriété et de l’appartenance A qui appartient cette maison ? ou plutôt Qui appartient à cette maison ?

Aliye Ummanel est née en 1979 à Chypre. Après un diplôme en théâtre et dramaturgie à l’université d’Ankara, elle commence à travailler en 2004 comme dramaturge et metteuse en scène au Théâtre municipal turc de Nicosie, en République turque de Chypre du Nord. Après quelques travaux dramaturgiques, notamment sur des œuvres d’Aristophane, elle en devient la directrice artistique de 2017 à 2021 et met désormais en scène ses propres textes. Elle est également poète et a dirigé la revue de l’Association des artistes et auteurs turcs de Chypre.

Texte publié aux éditions l’Espace d’un instant, avec le soutien du programme TEDA (ministère de la Culture de la République de Turquie), lauréat de l’aide à la création d’ARTCENA et sélectionnée par Troisième bureau à Grenoble.

Une proposition du Théâtre dans la Forêt (Parlatges) en coproduction avec la Maison d’Europe et d’Orient (Paris), dans le cadre des Nuits des Forêts, en partenariat avec la Ville de Lodève, la Communauté de Communes du Lodévois et Larzac et la DRAC Occitanie. .

Quai Mégisserie Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 83 88 31 39 production@parlatges.org

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English :

La Maison residency proposed by Théâtre dans la Forêt at La Mégisserie, Lodève

L’événement LA MAISON Lodève a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC