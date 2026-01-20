JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE 2026 AUTOUR DU CIRQUE DE NAVACELLES Lodève

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE 2026 AUTOUR DU CIRQUE DE NAVACELLES

7 Place du Rialto Lodève Hérault

Vivez les Journées Européennes de l’Archéologie autour du cirque de Navacelles animations gratuites, visites insolites et découvertes au cœur de la Préhistoire

Plongez au cœur de la Préhistoire lors des Journées Européennes de l’Archéologie, du 12 au 14 juin 2026, autour du spectaculaire cirque de Navacelles. Le temps d’un week-end, vivez des animations gratuites et insolites visites de grotte, balades entre menhirs et étoiles, lever de soleil au dolmen, animations au musée… Une invitation à découvrir le cirque de Navacelles autrement, entre nature, science et émerveillement. .

7 Place du Rialto Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44

English :

Experience the European Archaeology Days around the cirque de Navacelles: free activities, unusual tours and discoveries at the heart of prehistory

