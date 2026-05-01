LA BELLE ÉQUIPE | JULIEN DUVIVIER Lodève

Lodève

LA BELLE ÉQUIPE | JULIEN DUVIVIER

Avenue Docteur Joseph Maury Lodève Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Projection du court métrage La Rage au coeur de Pierre Verquin, suivie de la projection du film La Belle Equipe de Julien Duvivier.

À la fin des années 1930, pendant le Front Populaire, LA BELLE EQUIPE raconte l’histoire de cinq ouvriers parisiens Jean, Charles, Raymond, Jacques et Mario, réfugié espagnol menacé d’expulsion, qui souffrent du chômage et autres difficultés. Ils achètent ensemble un billet de la loterie nationale et gagnent le gros lot 100.000 francs ! L’un d’entre eux, Jean, suggère aux autres d’acheter ensemble une maison en ruine sur les bords de la Marne pour la transformer en une guinguette dont ils feront leur entreprise sous forme de coopérative, au lieu de profiter de leurs gains chacun de leur côté et de manière éphémère. Tous adhèrent à ce plan susceptible de leur permettre de se forger un avenir plus prometteur.

Avec Jean Gabin, Charles Vanel, Aimos, Charles Dorat, Viviane Romance, Raphaël Medina…

Précédée de la projection du court métrage La Rage au cœur de Pierre Verquin | 2026, 37 min.

En 1936, les grèves de mai et juin transformaient la France. Congés payés, semaine de 40 heures, conventions collectives le monde ouvrier arrachait ses droits. Quatre-vingt-dix ans après, LA RAGE AU CŒUR fait revivre cette mémoire. Ce film n’est pas qu’une reconstitution historique. C’est un acte de transmission militant rappeler que les conquêtes sociales sont le fruit de luttes collectives, que l’engagement n’est jamais neutre, et que l’histoire ouvrière mérite d’être racontée avec dignité.

Une proposition du Théâtre dans la Forêt, en partenariat avec la Maison d’Europe et d’Orient, avec le soutien du cinéma Luteva et la Ville de Lodève, dans le cadre de l’événement 1936 2026 il y a 90 ans, le Front Populaire.

Tarif unique 5 euros. Entrée sans réservation.

Information au 07 83 88 31 39. .

Avenue Docteur Joseph Maury Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 83 88 31 39

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English :

Screening of Pierre Verquin’s short film La Rage au coeur, followed by Julien Duvivier’s La Belle Equipe.

L’événement LA BELLE ÉQUIPE | JULIEN DUVIVIER Lodève a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC