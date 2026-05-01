GRAINES D’AVENIR RENDEZ-VOUS EN TERRES DE SCIENCES Lodève
GRAINES D’AVENIR RENDEZ-VOUS EN TERRES DE SCIENCES Lodève samedi 9 mai 2026.
Lodève
GRAINES D’AVENIR RENDEZ-VOUS EN TERRES DE SCIENCES
13 Avenue de Fumel Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Journée autour des graines entre le Jardin des Berges et la Médiathèque de Lodève, avec l’association Kymio. Au programme stand de plantes et troc de graines, visite du jardin partagé, découverte des plantes sauvages urbaines, repas à prix libre (réservation 0646216419), Atelier d’écriture (inscription mediatheque@lodeve.com), Exposition Graines d’avenir , Ateliers ludiques et créatifs
Retrouvez-nous entre le Jardin des Berges et la Médiathèque de Lodève pour une journée autour des graines, organisée en partenariat avec l’association Kymio. Au programme
TOUTE LA JOURNÉE
Stand de plantes et de troc de graines ;
Visite du jardin des Berges, échanges avec des jardiniers, et scientifique.
MATINÉE 10H À 12H
Initiation aux sciences participatives autour du sol et des plantes, au Jardin des Berges.
Atelier Le chemin des graines découverte des plantes sauvages urbaines. Départ de la Médiathèque Confluence.
PAUSE DU MIDI 12H 14H
Repas à thème au jardin des Berges cuisiné par les jardiniers de Terre en Partage Le Maroc à travers les graines ! Prix libre et conscient Sur inscription par SMS au 06 46 21 64 19
APRÈS-MIDI 14H 16H
À LA MÉDIATHÈQUE CONFLUENCE
Atelier d’écriture Graines de légendes animé par Sylvie Reteuna. À partir de 15 ans 10 places Sur Inscription 04 11 95 04 80 ou mediatheque@lodeve.com
Exposition et jeux Graines d’avenir
AU JARDIN PARTAGÉ DES BERGES
Ateliers ludiques et créatifs sur les graines et la découverte du sol. .
13 Avenue de Fumel Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80 info@terre-en-partage.org
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English :
Seed day between the Jardin des Berges and the Médiathèque de Lodève, with the Kymio association. On the program: plant stand and seed barter, visit to the shared garden, discovery of wild urban plants, free-price meal (reservation 0646216419), writing workshop (registration mediatheque@lodeve.com), Graines d?avenir exhibition, fun and creative workshops
L’événement GRAINES D’AVENIR RENDEZ-VOUS EN TERRES DE SCIENCES Lodève a été mis à jour le 2026-04-30 par 34 ADT34
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