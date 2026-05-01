LA RETIRADA, LE SECOURS POPULAIRE SOLIDAIRE DE L’ESPAGNE RÉPUBLICAINE Lodève

Lodève

LA RETIRADA, LE SECOURS POPULAIRE SOLIDAIRE DE L’ESPAGNE RÉPUBLICAINE

9 Avenue Denfert Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-18

Exposition visible dans les locaux du Secours Populaire Français à Lodève

Exposition sur la Retirada, l’exil de 500 000 réfugiés espagnols qui franchirent la frontière franco-espagnole pour fuir le régime franquiste en 1939.

Face à l’arbitraire, à la violence et à l’exode massif des réfugiés espagnols le premier et le plus important sur le continent européen –, le Secours populaire va s’imposer rapidement comme un acteur majeur de la solidarité internationale. Passé de Secours rouge à Secours populaire de France et des colonies puis à Secours populaire français, il va se donner la large mission d’organiser secours et assistance. Il adoptera la devise Tout ce qui est humain est nôtre aujourd’hui encore au cœur de tous ses engagements, inscrite sur le fronton de son siège et dans ses publications.

Le Secours populaire a, dès ses origines, compté parmi ses dirigeants des hommes de loi qui vont, en 1936, engager l’institution dans un combat contre le déni de démocratie des troupes de Franco. Ils continueront, après-guerre, à dénoncer judiciairement la situation faite aux républicains espagnols. Mais ce qui sera surtout fondateur pour l’association durant cette période, c’est la force du mouvement qu’il va créer et sa capacité à mobiliser, entraîner, et organiser. Les militants et bénévoles qu’il réussira à agréger interviendront sur tous les fronts. Cette capacité du Secours populaire à fédérer toutes les compétences et toutes les énergies et à s’entourer de tous les soutiens s’inscrira partout sous le signe de la même idée que rappelait avec force Julien Lauprêtre: Mettre l’homme et son devenir au centre de nos actions partout dans le monde.

Une proposition du Secours populaire français de Lodève, en partenariat avec le Théâtre dans la Forêt et la Maison d’Europe et d’Orient, dans le cadre de l’événement 1936 2026 il y a 90 ans, le Front Populaire .

9 Avenue Denfert Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 79 51 85 58

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English :

Exhibition on display at the Secours Populaire Français offices in Lodève

L’événement LA RETIRADA, LE SECOURS POPULAIRE SOLIDAIRE DE L’ESPAGNE RÉPUBLICAINE Lodève a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC