Lodève

GRAINES D’AVENIR

place Francis Morand Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-09

Formation grainothèque Médiathèque & Jardins partagés

Engagez-vous ! Une formation de 6h pour savoir animer des ateliers biodiversité et alimentation durable, et participer à la création d’une grainothèque.

Médiathèque Confluence et Jardin des Berges. Dans le cadre de la journée Graines d’Avenir le samedi 9 mai en partenariat avec Terre en partage et l’association Kimiyo.

Le jeudi 07/05/2026 de 9h00 à 12h00.

Le samedi 09/05/2026 de 14h00 à 17h00.

2x3h-10 places, sur réservation, public adulte et gratuit. .

place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80 mediatheque@lodeve.com

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English : GRAINES D’AVENIR

Grain library training Media library & Shared gardens

L’événement GRAINES D’AVENIR Lodève a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC