GRAINES D’AVENIR Lodève
GRAINES D’AVENIR Lodève jeudi 7 mai 2026.
Lodève
GRAINES D’AVENIR
place Francis Morand Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07 2026-05-09
Formation grainothèque Médiathèque & Jardins partagés
Engagez-vous ! Une formation de 6h pour savoir animer des ateliers biodiversité et alimentation durable, et participer à la création d’une grainothèque.
Médiathèque Confluence et Jardin des Berges. Dans le cadre de la journée Graines d’Avenir le samedi 9 mai en partenariat avec Terre en partage et l’association Kimiyo.
Le jeudi 07/05/2026 de 9h00 à 12h00.
Le samedi 09/05/2026 de 14h00 à 17h00.
2x3h-10 places, sur réservation, public adulte et gratuit. .
place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80 mediatheque@lodeve.com
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English : GRAINES D’AVENIR
Grain library training Media library & Shared gardens
L’événement GRAINES D’AVENIR Lodève a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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