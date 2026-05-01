JOURNÉE AU JARDIN Lodève
JOURNÉE AU JARDIN Lodève samedi 9 mai 2026.
Lodève
JOURNÉE AU JARDIN
13 Avenue de Fumel Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Journée au jardin Rendez-vous en Terres de Sciences à Lodève au jardin des Berges et à la Médiathèque Confluence
Journée au jardin Rendez-vous en Terres de Sciences à Lodève au jardin des Berges et à la Médiathèque Confluence
Le samedi 9/05/2026 10h00 à 16h00
Toute la journée:
-Stand de plantes et de troc de graines.
-Visite du jardin/échange avec des jardiniers et scientifiques.
De 10h00 à 12h00
-Initiation aux sciences participatives autour du sol et des plantes. Portes ouvertes aux jardins des Berges, visite commentée et initiation aux sciences participatives (arbres, sol, mare…)
-Atelier et balade le Chemin des Graines : avec Annabella Delfim, herboriste et botaniste de terrain découverte des plantes sauvages urbainesDépart de la Médiathèque Confluence et arrivée au Jardin des Berges
Pause du midi de 12h00 à 14h00
Repas à thème végétarien au jardin des Berges: Voyages culinaire, le Maroc à travers les graines.
Prix libre et conscient, sur inscription par SMS au 06 46 21 64 19
De 14h00 à 16h00
A la Médiathèque Confluence:
– Atelier d’écriture graines de légendes animé par Sylvie Reteuna, à partir de 15 ans, 10 place et sur inscription au 04 11 95 04 80 ou par mail à mediatheque@lodeve.com
-Exposition et jeux graines d’avenir .
Au jardin partagé des Berges:
-Ateliers ludiques et créatifs autour des graines et du sol Découverte du monde des graines et du sol, Origami de sachets de graines, jeu de l’awalé, bombes à graines, têtes à gazon, réalisation de semis en pot, Exposition Graines d’avenir …
En amont formation gratuite
Jeudi 7 mai, de 9h à 12h, à la Médiathèque Confluence
Public adulte 10 places Gratuit
Infos & inscriptions 06 46 21 64 19
Participez à une formation à l’outil Graines d’avenir avec Kymio Une formation pour savoir animer des ateliers biodiversité et alimentation durable, et participer à la création d’une grainothèque .
13 Avenue de Fumel Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 46 21 64 19 accueil@kimiyo.fr
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English : JOURNÉE AU JARDIN
Garden day Rendez-vous en Terres de Sciences in Lodève at the Jardin des Berges and the Médiathèque Confluence
L’événement JOURNÉE AU JARDIN Lodève a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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