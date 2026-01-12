EDEN CIE JALEO Lodève

EDEN CIE JALEO

Allée de la Résistance Lodève Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-07

Dans un bel amphithéâtre à ciel ouvert, on assiste à une succession de tableaux picaresque où se mêlent étroitement la danse, la musique, les marionnettes et les masques, où une galerie de personnages hauts en couleurs tentent de nous dissimuler leurs passions secrètes, futiles, grotesques, mais profondément humaines.

Cabaret pour une danseuse, neuf marionnettes et sept péchés capitaux.

Sept péchés, comme sept petites histoires qui s’enchaînent les unes aux autres, sans transition, sans aucun lien entre elles, sauf peut-être que chacune porte en elle la volonté de parler… de vous.

Allée de la Résistance Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 44 24 60 billetterie-resurgence@lodevoisertlarzac.fr

English :

In a beautiful open-air amphitheater, we witness a succession of picaresque tableaux where dance, music, puppets and masks are closely interwoven, where a gallery of colorful characters try to conceal their secret passions, futile, grotesque, but profoundly human.

