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PHOTOGRAPHIES EN CLAIR OBSUR , DE PATRICK DANION Lodève

PHOTOGRAPHIES EN CLAIR OBSUR , DE PATRICK DANION Lodève lundi 18 mai 2026.

Adresse : Square Georges Auric

Ville : 34700 Lodève

Département : Hérault

Début : 2026-05-18T

Fin : 2026-06-15T

Tarif :

Lodève

PHOTOGRAPHIES EN CLAIR OBSUR , DE PATRICK DANION

Square Georges Auric Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18
fin : 2026-06-15

Date(s) :
2026-05-18

Exposition au Café culturel La Muse’Broc, de l’artiste Patrick Danion
Dans le cadre d’un rétrospective sur 50 ans de peinture, Patrick Danion spasp expose une série de portraits photo en clair-obscur (2025) au Café culturel La Muse’Broc,   .

Square Georges Auric Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 34 79 04 42 

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English :

Exhibition at Café culturel La Muse-Broc, by artist Patrick Danion

L’événement PHOTOGRAPHIES EN CLAIR OBSUR , DE PATRICK DANION Lodève a été mis à jour le 2026-03-31 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC

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