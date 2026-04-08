Lodève

PHOTOGRAPHIES EN CLAIR OBSUR , DE PATRICK DANION

Square Georges Auric Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-05-18

Exposition au Café culturel La Muse’Broc, de l’artiste Patrick Danion

Dans le cadre d’un rétrospective sur 50 ans de peinture, Patrick Danion spasp expose une série de portraits photo en clair-obscur (2025) au Café culturel La Muse’Broc, .

Square Georges Auric Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 34 79 04 42

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English :

Exhibition at Café culturel La Muse-Broc, by artist Patrick Danion

L’événement PHOTOGRAPHIES EN CLAIR OBSUR , DE PATRICK DANION Lodève a été mis à jour le 2026-03-31 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC