Lodève

LES DIMANCHES DU PATRIMOINE 2026 DU PÂTURAGE À LA PELOTE

Lodève Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Venez découvrir la filière laine locale, de la gestion du troupeau jusqu’à la mise en valeur de ce matériau durable, en compagnie de Frédérique et ses moutons.

Une rencontre pour mieux connaître la production locale de laine. Vous voilà en

compagnie de Frédérique et son troupeau de moutons. Éleveur passionné et engagé, Frédérique vous propose de découvrir la filière laine locale, de la gestion du troupeau jusqu’à la mise en valeur de ce matériau durable. Pour tisser notre propos, le Parc Naturel Régional des Grands Causses nous expliquera son rôle dans le soutien à cette filière et présentera les étapes de transformation. Une après-midi à tricoter ensemble !

A noter: en cas d’intempérie, la visite est annulée. .

Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44

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English :

Come and discover the local wool industry, from herd management to the development of this sustainable material, in the company of Frédérique and her sheep.

L’événement LES DIMANCHES DU PATRIMOINE 2026 DU PÂTURAGE À LA PELOTE Lodève a été mis à jour le 2026-04-16 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC