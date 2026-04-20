VOYAGE AU MOYEN-AGE Lodève
VOYAGE AU MOYEN-AGE Lodève jeudi 23 avril 2026.
Lodève
VOYAGE AU MOYEN-AGE
7 boulevard Gambetta Lodève Hérault
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23 2026-04-30
Une visite ludique à la découverte des chantiers de cathédrales et de la vie au Moyen-Age.
Remontez le temps pour un voyage au cœur de la société médiévale. Les énigmes et les jeux vous permettront de découvrir en famille la société médiévale, ses ordres, et les moyens dont ils disposaient pour construire des édifices hors du commun. Et, forts et fortes de vos connaissances, vous serez peut-être adoubé au rang de chevalier ! Un animation ludique à partager pour petits et grands au coeur de Lodève, dans la cathédrale Saint-Fulcran.
Public À partir de 7 ans Accessible PMR
Durée 1h15 .
7 boulevard Gambetta Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44 tourisme@lodevoisetlarzac.fr
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English :
A fun tour of cathedral construction sites and life in the Middle Ages.
L’événement VOYAGE AU MOYEN-AGE Lodève a été mis à jour le 2026-04-16 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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