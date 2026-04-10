ATELIER BRODERIE URBAINE Lodève
ATELIER BRODERIE URBAINE Lodève jeudi 23 avril 2026.
Lodève
ATELIER BRODERIE URBAINE
place Francis Morand Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-23
Créer une œuvre collective singulière en s’inspirant de l’environnement urbain proche
Créer une œuvre collective singulière avec Amélie Daullé, artiste: s’inspirer de l’environnement urbain proche (paysages, skate, parkour, etc.) pour réaliser des dessins, sur place ou à partir de photos, qui seront transposés en broderie à la machine à coudre, sur tissu coloré ou sur tissu soluble à l’eau. À l’issue de l’atelier, toutes ces broderies seront assemblées. Stage de 3 fois 2 heures, proposé dans le cadre du temps fort Dans la place (pour les 11-17 ans) ! .
place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80
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English : ATELIER BRODERIE URBAINE
Create a unique collective work inspired by the local urban environment
L’événement ATELIER BRODERIE URBAINE Lodève a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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