Lodève

ATELIER BRODERIE URBAINE

place Francis Morand Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-23

Créer une œuvre collective singulière en s’inspirant de l’environnement urbain proche

Créer une œuvre collective singulière avec Amélie Daullé, artiste: s’inspirer de l’environnement urbain proche (paysages, skate, parkour, etc.) pour réaliser des dessins, sur place ou à partir de photos, qui seront transposés en broderie à la machine à coudre, sur tissu coloré ou sur tissu soluble à l’eau. À l’issue de l’atelier, toutes ces broderies seront assemblées. Stage de 3 fois 2 heures, proposé dans le cadre du temps fort Dans la place (pour les 11-17 ans) ! .

place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80

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English : ATELIER BRODERIE URBAINE

Create a unique collective work inspired by the local urban environment

L’événement ATELIER BRODERIE URBAINE Lodève a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC