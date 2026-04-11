ATELIER FAUSSES FOUILLES, VRAIS CHERCHEURS Lodève
ATELIER FAUSSES FOUILLES, VRAIS CHERCHEURS Lodève mardi 21 avril 2026.
Lodève
ATELIER FAUSSES FOUILLES, VRAIS CHERCHEURS
Square Georges Auric Lodève Hérault
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21 2026-04-28
Dès 7 ans Découvre les techniques de fouilles des paléontologues à la recherche de fossiles.
La fouille est une étape-clé dans la découverte des fossiles et la connaissance du vivant. Mais cela ne s’improvise pas ! Mets toi dans la peau d’un paléontologue, découvre les outils et gestes pour révéler un fossile. Observe et identifie ton spécimen … comme un vrai scientifique !
Durée 1 h
Accessible au PMR .
Square Georges Auric Lodève 34700 Hérault Occitanie
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English : ATELIER FAUSSES FOUILLES, VRAIS CHERCHEURS
The workshop begins with an explanation of the excavation techniques used by the professionals. Then it’s your turn to play archaeologist!
L’événement ATELIER FAUSSES FOUILLES, VRAIS CHERCHEURS Lodève a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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