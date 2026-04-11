Lodève

VISITE GUIDÉE TOUT-PETITS DE L’EXPOSITION ART ABORIGÈNE

1 place Francis Morand Lodève Hérault

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-23 2026-04-28 2026-04-30

De 2 à 4 ans Création, musique, expérimentation… une plongée dans le monde de l’art aborigène pour les tout-petits.

En route pour un voyage extraordinaire où se mêlent création, musique, histoire et expérimentation. De salle en salle, vous suivez un itinéraire qui vous fera découvrir des peintures avec plein de petits points, des formes étranges et des objets inconnus. Une plongée dans le monde de l’art aborigène pour les tout-petits et ceux qui les accompagnent.

Durée 1h

Accessible au PMR .

1 place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie

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English : VISITE GUIDÉE TOUT-PETITS DE L’EXPOSITION ART ABORIGÈNE

Ages 2 to 4 Creation, music, experimentation… a plunge into the world of Aboriginal art for toddlers.

L’événement VISITE GUIDÉE TOUT-PETITS DE L’EXPOSITION ART ABORIGÈNE Lodève a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC