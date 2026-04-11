VISITE GUIDÉE TOUT-PETITS DE L’EXPOSITION ART ABORIGÈNE Lodève
VISITE GUIDÉE TOUT-PETITS DE L’EXPOSITION ART ABORIGÈNE Lodève mardi 21 avril 2026.
Lodève
VISITE GUIDÉE TOUT-PETITS DE L’EXPOSITION ART ABORIGÈNE
1 place Francis Morand Lodève Hérault
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-21 2026-04-23 2026-04-28 2026-04-30
De 2 à 4 ans Création, musique, expérimentation… une plongée dans le monde de l’art aborigène pour les tout-petits.
En route pour un voyage extraordinaire où se mêlent création, musique, histoire et expérimentation. De salle en salle, vous suivez un itinéraire qui vous fera découvrir des peintures avec plein de petits points, des formes étranges et des objets inconnus. Une plongée dans le monde de l’art aborigène pour les tout-petits et ceux qui les accompagnent.
Durée 1h
Accessible au PMR .
1 place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie
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English : VISITE GUIDÉE TOUT-PETITS DE L’EXPOSITION ART ABORIGÈNE
Ages 2 to 4 Creation, music, experimentation… a plunge into the world of Aboriginal art for toddlers.
L’événement VISITE GUIDÉE TOUT-PETITS DE L’EXPOSITION ART ABORIGÈNE Lodève a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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