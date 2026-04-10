Lodève

ATELIER FAMILIAL POTERIES PRÉHISTORIQUES

Square Georges Auric, 1 Pl. Francis Mora Lodève Hérault

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Crée ton propre vase en utilisant les mêmes matières et techniques que les hommes préhistoriques, il y a plus de 5000 ans.

L’atelier commence par une brève visite dans les salles consacrées à la Préhistoire pour découvrir les vases citerne, leur utilité et leur mode de fabrication. Tu peux aussitôt mettre en pratique ce savoir-faire et repartir avec ton vase.

Non accessible aux PMR

Durée : 1h Atelier familial à partir de 7 ans (les enfants doivent être accompagnés). .

Square Georges Auric, 1 Pl. Francis Mora Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 10

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English : ATELIER FAMILIAL POTERIES PRÉHISTORIQUES

Create your own vase using the same materials and techniques as prehistoric man did over 5000 years ago.

L’événement ATELIER FAMILIAL POTERIES PRÉHISTORIQUES Lodève a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC