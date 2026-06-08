Celles

ATELIER DE L’EXPOSITION DÉCORATION DE BOOMERANG

Celles Hérault

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Dès 6 ans Plongez dans la culture aborigène puis repartez avec un boomerang décoré par vos soins. Visite flash de l’exposition Art aborigène suivie d’un atelier.

Saviez-vous que le boomerang est bien plus qu’un simple objet ? Symbole de la culture aborigène, il raconte des histoires et porte des valeurs. Lors de cet atelier, vous en apprendrez davantage sur son importance grâce à une visite guidée de l’exposition. Ensuite, place à la création sélectionnez un animal et des motifs traditionnels pour décorer votre boomerang en bois. Avec les conseils d’un médiateur, donnez vie à une œuvre colorée et pleine de sens. Chaque participant repart avec sa création.

Durée : 1h30 .

Celles 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44

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English :

Ages 6 and up Immerse yourself in Aboriginal culture and leave with your own decorated boomerang. Flash visit of the Aboriginal Art exhibition followed by a workshop.

L’événement ATELIER DE L’EXPOSITION DÉCORATION DE BOOMERANG Celles a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC