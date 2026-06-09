Lodève

CAVALCADE 2026

Centre-ville Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Rendez-vous pour une soirée haute en couleur et en musique, au cœur des rues de Lodève !

La grande fête populaire de Lodève est de retour !

Au programme chars fleuris, fanfares, batucadas, danseurs, arts de rue, marionnettes géantes et animations musicales dans tout le centre-ville.

Défilés à 17h30 (départ boulevard de la Liberté) et à 21h00 (départ Hôtel de Ville).

Fanfares

Batucadas

Danseurs et majorettes

Marionnettes géantes

Arts de rue

Le célèbre Pissadou

Entre les deux défilés, profitez des restaurants, cafés et bars du centre-ville pour faire une pause gourmande et prolonger la fête.

DJ Set à partir de 22h30 au Parc Municipal Olé Bodega, CPROD by Cassou

Événement gratuit. .

Centre-ville Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 03 90

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English :

Join us for an evening of color and music in the heart of the streets of Lodève!

L’événement CAVALCADE 2026 Lodève a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC