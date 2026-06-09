CAVALCADE 2026 Lodève
CAVALCADE 2026 Lodève dimanche 5 juillet 2026.
Lodève
CAVALCADE 2026
Centre-ville Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Rendez-vous pour une soirée haute en couleur et en musique, au cœur des rues de Lodève !
La grande fête populaire de Lodève est de retour !
Au programme chars fleuris, fanfares, batucadas, danseurs, arts de rue, marionnettes géantes et animations musicales dans tout le centre-ville.
Défilés à 17h30 (départ boulevard de la Liberté) et à 21h00 (départ Hôtel de Ville).
Fanfares
Batucadas
Danseurs et majorettes
Marionnettes géantes
Arts de rue
Le célèbre Pissadou
Entre les deux défilés, profitez des restaurants, cafés et bars du centre-ville pour faire une pause gourmande et prolonger la fête.
DJ Set à partir de 22h30 au Parc Municipal Olé Bodega, CPROD by Cassou
Événement gratuit. .
Centre-ville Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 03 90
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English :
Join us for an evening of color and music in the heart of the streets of Lodève!
L’événement CAVALCADE 2026 Lodève a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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