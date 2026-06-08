Lodève

VISITE GUIDÉE FAMILLE DE L’EXPOSITION ART ABORIGÈNE

Square Georges Auric Lodève Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-28 2026-07-29 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-30

Dès 6 ans L’art aborigène est une pratique ancestrale qui se transmet de parent à enfant… bref, une histoire de famille ! Venez ensemble découvrir ces peintures venues d’ailleurs tout en s’amusant, évidemment.

L’art aborigène est une pratique ancestrale profondément ancrée dans la nature ses peintures racontent le vivant, les animaux, les plantes et les paysages sauvages d’Australie, transmis de génération en génération comme un héritage précieux. Venez en famille découvrir et vous initier à ces œuvres venues d’ailleurs, dans une atmosphère conviviale et ludique.

Accessible au PMR

Durée 1h .

Square Georges Auric Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 10

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English : VISITE GUIDÉE FAMILLE DE L’EXPOSITION ART ABORIGÈNE

From age 6 A playful tour to let your imagination run wild

L’événement VISITE GUIDÉE FAMILLE DE L’EXPOSITION ART ABORIGÈNE Lodève a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC