VISITE GUIDÉE ÉTÉ 2026 DU CLOCHER DE LA CATHÉDRALE SAINT-FULCRAN Lodève mardi 7 juillet 2026.

Lodève

VISITE GUIDÉE ÉTÉ 2026 DU CLOCHER DE LA CATHÉDRALE SAINT-FULCRAN

7 boulevard Gambetta Lodève Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-25 2026-07-28 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-08 2026-08-11 2026-08-15 2026-08-18 2026-08-22 2026-08-25 2026-08-29

Prenez de la hauteur ! Les 220 marches du clocher vous mènent au sommet de la cathédrale Saint-Fulcran un belvédère sur la ville et son écrin de verdure.

Pointé vers le ciel, le clocher a longtemps affirmé la domination spirituelle et temporelle du clergé sur son territoire. Servant de signal, le clocher de la cathédrale Saint-Fulcran est haut de 57 mètres ! Il s’ouvre à la visite, l’occasion de découvrir cet édifice du gothique méridional emblématique de la ville de Lodève.

Nous vous invitons à gravir ses 220 marches pour découvrir un panorama unique de la ville de Lodève et son écrin de verdure. .

7 boulevard Gambetta Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44 tourisme@lodevoisetlarzac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VISITE GUIDÉE ÉTÉ 2026 DU CLOCHER DE LA CATHÉDRALE SAINT-FULCRAN

Take to the skies! The 220 steps of the bell tower take you to the top of Saint-Fulcran cathedral

L’événement VISITE GUIDÉE ÉTÉ 2026 DU CLOCHER DE LA CATHÉDRALE SAINT-FULCRAN Lodève a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC