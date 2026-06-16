VISITE GUIDÉE ÉTÉ 2026 DU CLOCHER DE LA CATHÉDRALE SAINT-FULCRAN Lodève
VISITE GUIDÉE ÉTÉ 2026 DU CLOCHER DE LA CATHÉDRALE SAINT-FULCRAN Lodève mardi 7 juillet 2026.
Lodève
VISITE GUIDÉE ÉTÉ 2026 DU CLOCHER DE LA CATHÉDRALE SAINT-FULCRAN
7 boulevard Gambetta Lodève Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-25 2026-07-28 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-08 2026-08-11 2026-08-15 2026-08-18 2026-08-22 2026-08-25 2026-08-29
Prenez de la hauteur ! Les 220 marches du clocher vous mènent au sommet de la cathédrale Saint-Fulcran un belvédère sur la ville et son écrin de verdure.
Pointé vers le ciel, le clocher a longtemps affirmé la domination spirituelle et temporelle du clergé sur son territoire. Servant de signal, le clocher de la cathédrale Saint-Fulcran est haut de 57 mètres ! Il s’ouvre à la visite, l’occasion de découvrir cet édifice du gothique méridional emblématique de la ville de Lodève.
Nous vous invitons à gravir ses 220 marches pour découvrir un panorama unique de la ville de Lodève et son écrin de verdure. .
7 boulevard Gambetta Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44 tourisme@lodevoisetlarzac.fr
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English : VISITE GUIDÉE ÉTÉ 2026 DU CLOCHER DE LA CATHÉDRALE SAINT-FULCRAN
Take to the skies! The 220 steps of the bell tower take you to the top of Saint-Fulcran cathedral
L’événement VISITE GUIDÉE ÉTÉ 2026 DU CLOCHER DE LA CATHÉDRALE SAINT-FULCRAN Lodève a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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