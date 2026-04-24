STAGE NATATION ENFANTS ÉTÉ 2026 Lodève
STAGE NATATION ENFANTS ÉTÉ 2026 Lodève mardi 7 juillet 2026.
Lodève
STAGE NATATION ENFANTS ÉTÉ 2026
279 Avenue Joseph Vallot Lodève Hérault
Tarif : 70 – 70 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-07
La piscine municipale Nautilia de Lodève organise des stages de natation pour les enfants durant l’été
La piscine municipale Nautilia de Lodève organise des stages de natation pour les enfants durant l’été du 7 juillet au 28 août 2026.
Ces stages d’une semaine, du mardi au vendredi sont à destination des enfants nés entre 2016 et 2020:
De 11h15 à 12h pour les enfants de 5 à 6 ans.
De 12h à 12h45 pour les enfants de 7 ans et plus.
Apprendre à être à l’aise dans l’eau.
Gagner en confiance.
Perfectionner sa nage.
Se dépasser tout en s’amusant. .
279 Avenue Joseph Vallot Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 55
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English :
The Nautilia municipal swimming pool in Lodève is organizing swimming camps for children during the summer.
L’événement STAGE NATATION ENFANTS ÉTÉ 2026 Lodève a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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