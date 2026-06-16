Lodève

VISITE GUIDÉE LES JARDINS DE MONTPLAISIR ÉTÉ 2026

Avenue Joseph Vallot Lodève Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-18 2026-08-25

Partez à la découverte des jardins du Domaine de Montplaisir situé à Lodève.

Entre jardins à la française et recoins romantiques, le domaine de Montplaisir s’ouvre à la visite.

Entre jardins à la française et recoins romantiques, le domaine de Montplaisir s’ouvre à vous le temps d’une visite.

Étroitement lié à l’histoire de Lodève depuis plus de trois cents ans, cet ancien domaine agricole est devenu un lieu d’exception où se côtoient une résidence de prestige et un ancien site de production textile. Partez à la découverte du parc de Montplaisir, entre bois, jardins, vergers, rivières et ponts… Une déambulation hors du temps !

Tout public petite marche, non accessible PMR

Lieu de rendez-vous vous sera communiqué sur le(s) billet(s) lors de votre réservation. .

Avenue Joseph Vallot Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44

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English : VISITE GUIDÉE LES JARDINS DE MONTPLAISIR ÉTÉ 2026

Between formal gardens and romantic corners, the Montplaisir estate is open to visitors.

L’événement VISITE GUIDÉE LES JARDINS DE MONTPLAISIR ÉTÉ 2026 Lodève a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC