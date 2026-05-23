Lodève

RACONTE-MOI LA VIE SUR TERRE

1 place Francis Morand Lodève Hérault

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Découvrons le patrimoine géologique de l’Hérault présenté dans les salles du musée de Lodève grâce à une visite guidée par un géomédiateur du Géoparc Terres d’Hérault.

Découvrons le patrimoine géologique de l’Hérault présenté dans les salles du musée de Lodève grâce à une visite guidée par un géomédiateur du Géoparc Terres d’Hérault.

Parcourons 540 millions d’années de l’histoire de la Terre à partir de fossiles uniquement prélevés localement et de la mise en scène des périodes géologiques.

Profitez du tarif à 1€ du 1er dimanche du mois.

À la suite de la visite guidée, continuez par une visite libre des autres salles (exposition permanente art aborigène, préhistoire, Paul Dardé).

Un géo-évènement en partenariat avec le Musée de Lodève

À partir de 8 ans .

1 place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 57 25 44 thomas.michel@demainlaterre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RACONTE-MOI LA VIE SUR TERRE

Let’s discover the geological heritage of the Hérault, on display in the galleries of the Lodève Museum, through a guided tour led by a geologistfrom the Terres d’Hérault Geopark.

L’événement RACONTE-MOI LA VIE SUR TERRE Lodève a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC