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DAVID CHAMBARD Lodève

DAVID CHAMBARD Lodève vendredi 3 juillet 2026.

Adresse
10 Rue Fleury
Ville
34700 Lodève
Département
Hérault
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Tarif

Lodève

DAVID CHAMBARD

10 Rue Fleury Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-07-03

Exposition du peintre David Chambard à la Galerie Fleury
La Galerie Fleury de Lodève est honorée d’accrocher sur ses murs les œuvres d’un artiste incroyable, le peintre David Chambard.

Partir à l’aventure … avec la peinture
est le titre de la monographie présentée à cette occasion retraçant 50 années de création. Exposée en galerie à Paris, aux USA, en Chine, son œuvre est multiforme, poétique, libre.

Vernissage
Vendredi 3 juillet à partir de 18 h   .

10 Rue Fleury Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 30 65 65 09  fleury.galerie@gmail.com

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English : DAVID CHAMBARD

Exhibition by painter David Chambard at the Fleury Gallery

L’événement DAVID CHAMBARD Lodève a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC

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