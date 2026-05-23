Lodève

DAVID CHAMBARD

10 Rue Fleury Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-03

Exposition du peintre David Chambard à la Galerie Fleury

La Galerie Fleury de Lodève est honorée d’accrocher sur ses murs les œuvres d’un artiste incroyable, le peintre David Chambard.

Partir à l’aventure … avec la peinture

est le titre de la monographie présentée à cette occasion retraçant 50 années de création. Exposée en galerie à Paris, aux USA, en Chine, son œuvre est multiforme, poétique, libre.

Vernissage

Vendredi 3 juillet à partir de 18 h .

10 Rue Fleury Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 30 65 65 09 fleury.galerie@gmail.com

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English : DAVID CHAMBARD

Exhibition by painter David Chambard at the Fleury Gallery

L’événement DAVID CHAMBARD Lodève a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC