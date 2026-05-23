DAVID CHAMBARD Lodève
DAVID CHAMBARD Lodève vendredi 3 juillet 2026.
Lodève
DAVID CHAMBARD
10 Rue Fleury Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-03
Exposition du peintre David Chambard à la Galerie Fleury
La Galerie Fleury de Lodève est honorée d’accrocher sur ses murs les œuvres d’un artiste incroyable, le peintre David Chambard.
Partir à l’aventure … avec la peinture
est le titre de la monographie présentée à cette occasion retraçant 50 années de création. Exposée en galerie à Paris, aux USA, en Chine, son œuvre est multiforme, poétique, libre.
Vernissage
Vendredi 3 juillet à partir de 18 h .
10 Rue Fleury Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 30 65 65 09 fleury.galerie@gmail.com
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English : DAVID CHAMBARD
Exhibition by painter David Chambard at the Fleury Gallery
L’événement DAVID CHAMBARD Lodève a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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