Lodève

STAGE DE RÉALISATION COURT-MÉTRAGE

11 Avenue Docteur Joseph Maury Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-21

Apprends à réaliser un court métrage documentaire !

Apprends à réaliser un court métrage documentaire avec l’association Yapuka (dès 12 ans) écris un scénario, fais des repérages, mène des entretiens, cadre et monte des images et des sons. Une semaine d’immersion dans le monde du cinéma, pour interroger la place de la jeunesse dans l’espace public. Le documentaire réalisé sera diffusé lors de la 5e édition de Ce qui nous lie, rencontres de cinéma, du 25 au 28 novembre 2026.

Stage proposé dans le cadre du temps fort Dans la place ! et du dispositif Passeurs d’images, en partenariat avec le Centre socioculturel Luteva et le cinéma Luteva .

11 Avenue Docteur Joseph Maury Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 14 75 58 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learn how to make a short documentary!

L’événement STAGE DE RÉALISATION COURT-MÉTRAGE Lodève a été mis à jour le 2026-04-02 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC