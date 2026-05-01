Lodève

JOURNÉE SPORT ET ENVIRONNEMENT

Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Envie de bouger et de découvrir ? Rejoignez-nous pour une journée d’animations gratuites et accessibles à tous !

Village Sportif relevez le défi avec escalade, tir à l’arc, course d’orientation, pétanque et parcours moteur ludique.

Atelier Environnement plongez dans l’univers du CPIE avec un grand jeu interactif sur la thématique de l’eau.

Prêt pour une dose d’adrénaline et de découvertes ? Que vous soyez fan de défis sportifs ou curieux de nature, venez profiter d’un programme riche en sensations !

Le Village Sportif en partenariat avec Hérault Sport Faites le plein d’énergie avec des ateliers encadrés pour tous les niveaux

– Soft Arc travaillez votre précision et visez le mille !

– Escalade défiez les sommets et testez votre agilité.

– Course d’orientation saurez-vous retrouver votre chemin et relever les défis ?

– Parcours moteur équilibre, sauts et fun pour tester votre coordination.

– Pétanque l’incontournable pour un moment de détente et de stratégie.

L’instant Découverte avec le CPIE

Parce que comprendre notre environnement est un jeu d’enfant, le CPIE vous invite à une immersion ludique autour de la thématique de l’eau. Un grand jeu interactif pour devenir un expert des ressources de notre planète tout en s’amusant.

Venez tester vos limites et célébrer la nature avec le Service Enfance et Jeunesse ! .

Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 02 00 enfancejeunesse@lodevoisetlarzac.fr

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English : JOURNÉE SPORT ET ENVIRONNEMENT

Want to get moving and discover new things? Join us for a day of free activities open to all!

Village Sportif: Take up the challenge with climbing, archery (soft arc), orienteering, pétanque and a fun motor course.

Environmental workshop: Immerse yourself in the world of the CPIE with an interactive game on the theme of water.

Come and test your agility

L’événement JOURNÉE SPORT ET ENVIRONNEMENT Lodève a été mis à jour le 2026-04-19 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC