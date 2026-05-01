LA TERRE MA CHAIR PROJECTION-RENCONTRE AVEC BARBARA GLOWCZEWSKI, ANTHROPOLOGUE Lodève

Lodève

LA TERRE MA CHAIR PROJECTION-RENCONTRE AVEC BARBARA GLOWCZEWSKI, ANTHROPOLOGUE

Avenue Docteur Joseph Maury Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Tout public A travers des extraits de documentaires sur plusieurs communautés aborigènes, Barbara Glowczewski nous éclaire sur l’art ancestral des peintures sur le corps, sur le sable, les écorces et des toile.

La terre est ma chair disent les Warlpiri et d’autres peuples aborigènes d’Australie, dont l’art est mondialement réputé pour l’adaptation sur toiles de leurs peintures rituelles qui affirment leurs liens spirituels avec la terre.

A travers des extraits de documentaires, dont certains qu’elle a co-réalisés, Barbara Glowczewski, anthropologue, nous éclaire sur les peintures sur le corps, le sable, des écorces et des toiles en Australie en nous plongeant dans la vie et les rêves de plusieurs communautés aborigènes.

Barbara Glowczewski est anthropologue et directrice de recherche émérite du CNRS, membre du Laboratoire d’Anthropologie sociale, au Collège de France. Elle a effectué depuis 1979 des années de recherches de terrain en Australie, particulièrement avec les Warlpiri du désert central et les peuples de la région de Broome sur la côte nord-ouest. Elle travaille sur les rituels de soin du vivant, l’art et les luttes pour la justice sociale et environnementale en Australie et en France. Elle a publié une centaine d’articles et une douzaine de livres, dont dont Les Rêveurs du désert (Actes Sud), Rêves en colère (Plon/Terre Humaine), Guerriers pour la Paix, (Indigène éditions) et Réveiller les esprits de la terre (Dehors)

En partenariat avec le cinéma Luteva

Durée 2h

Gratuit

Merci de vous présenter au plus tard 10 min avant la rencontre. A 20h30, si vous ne vous êtes pas présenté, votre place pourra être libérée pour des personnes sur liste d’attente. .

Avenue Docteur Joseph Maury Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 96 40 23 cinema@lodeve.com

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English : LA TERRE MA CHAIR PROJECTION-RENCONTRE AVEC BARBARA GLOWCZEWSKI, ANTHROPOLOGUE

Barbara Glowczewski uses excerpts from documentaries on several Aboriginal communities to shed light on the ancestral art of painting on the body, sand, bark and canvas.

L’événement LA TERRE MA CHAIR PROJECTION-RENCONTRE AVEC BARBARA GLOWCZEWSKI, ANTHROPOLOGUE Lodève a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC