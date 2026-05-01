Lodève

EXPOSITION ZAMMIT ET HAN PSI PEINTURES

10 Rue Fleury Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-05-23

Exposition de peintures ZAMMIT et HAN PSI à la Galerie Fleury.

La Galerie Fleury de Lodève est heureuse de fêter sa troisième année d’existence en compagnie de deux grands peintres français ZAMMIT et HAN PSI.

Deux peintures plastiquement très différentes. A contrario, leur engagement esthétique est total.

Cette rencontre artistique marquera votre esprit et réjouira vos rétines.

A nos bougies et … Fiat Lux. .

10 Rue Fleury Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 30 65 65 09

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English :

Painting exhibition: ZAMMIT and HAN PSI at Galerie Fleury.

L’événement EXPOSITION ZAMMIT ET HAN PSI PEINTURES Lodève a été mis à jour le 2026-05-16 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC