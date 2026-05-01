Lodève

L’ESPAGNE VIVRA, DE HENRI CARTIER-BRESSON

9 Avenue Denfert Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

La projection sera suivie d’un débat sur la solidarité populaire, d’une présentation du Secours Populaire Français d’aujourd’hui, et d’un apéritif convivial.

Projection L’Espagne vivra de Cartier Bresson Locaux du Secours Populaire de Lodève.

film documentaire | 1939 | 45 min. | Production Secours Populaire Français.

Le film est structuré en trois parties un exposé de la présence militaire étrangère venue aider la rébellion franquiste, une dénonciation de la politique de non-intervention décidée par la Société des Nations et la valorisation du travail militant des membres du Secours Populaire Français en faveur de l’Espagne républicaine.

La projection sera suivie d’un débat sur la solidarité populaire, d’une présentation du Secours Populaire Français d’aujourd’hui, et d’un apéritif convivial.

Une proposition du Secours Populaire de Lodève, en partenariat avec le Théâtre dans la Forêt et la Maison d’Europe et d’Orient, dans le cadre de l’événement 1936 2026 il y a 90 ans, le Front Populaire.

Ouverture des locaux dès 17h.

Information au 06 79 51 85 58.

Les locaux du Secours Populaire se trouve au 9 rue Denfert à Lodève. .

9 Avenue Denfert Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 79 51 85 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The screening will be followed by a debate on popular solidarity, a presentation of today?s Secours Populaire Français, and a convivial aperitif.

L’événement L’ESPAGNE VIVRA, DE HENRI CARTIER-BRESSON Lodève a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC